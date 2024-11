Atalanta: Kolasinac si ferma ancora, salta l’Udinese

Bergamo, 7 novembre 2024 – Nuovo stop per Sead Kolasinac. Il 31enne difensore nato e cresciuto in Germania, ma di passaporto bosniaco, non ha grande fortuna in patria: un mese fa era stato costretto a saltare la gara di Gelsenkirchen, dove giocano gli ucraini dello Shakthar, in casa dello Schalke 04, lo stadio dove ha esordito in Bundesliga, per un problema muscolare. E ieri sera a Stoccarda, nel match di Champions League vinto dalla Dea, è stato costretto a uscire zoppicante, fermato dopo soli 11 minuti da un risentimento muscolare all’adduttore.

Infortunio da valutare nei prossimi giorni, ma quasi certamente il bosniaco salterà la gara casalinga di domenica contro l’Udinese e probabilmente dovrà rinunciare alla chiamata della nazionale bosniaca.

Muscoli di seta

Secondo infortunio stagionale muscolare per l’ex Arsenal e Marsiglia, uscito per un risentimento anche nel finale del match di Supercoppa ad agosto a Varsavia contro il Real Madrid. Gasperini ha però un sostituto pronto e caldo: il 23enne ghanese Odilon Kossounou, entrato a Stoccarda al posto di Kolasinac e autore di una partita magistrale dietro in coppia con Isak Hien.

Curiosamente la Germania, ostile a Kolasinac in termini di malasorte, sembra portare fortuna a Kossounou, per tre anni in Bundesliga in maglia Bayer Leverkusen con cui ha vinto titolo e coppa nazionale la scorsa stagione: un mese fa ha debuttato in Champions giocando da titolare a Gelsenkirchen contro lo Shakthar, proprio al posto di Kolasinac, e ieri sera ha collezionato a Stoccarda il suo secondo gettone nella coppa regina. E domenica Kossounou si candida per una maglia da titolare contro l’Udinese.