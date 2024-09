Atalanta, c’è l’accordo con la Juventus: Koopmeiners sarà bianconero a 60 milioni

Bergamo, 27 agosto 2024 – L’affare da 60 milioni è servito, nelle ultime ore l’Atalanta, dopo aver ricevuto una nuova offerta rialzata dalla Juventus, ha trovato un’intesa economica per la cessione di Teun Koopmeiners ai bianconeri per una cifra intorno ai 54 milioni cui vanno aggiunti altri 6 di ulteriori bonus. In tutto 60 milioni complessivi, come chiesto dalla Dea.

Il centrocampista classe 1998 è atteso già domani a Torino per le visite mediche. Si sta così per concludere il lungo braccio di ferro estivo, iniziato il 5 agosto, con l’ammutinamento del 26enne trequartista olandese che a suon di certificati medici si era di fatto auto sospeso dagli allenamenti per tre settimane consecutive. Creando una frattura insanabile con lo spogliatoio nerazzurro (con i giocatori che si sono sentiti traditi dal forfeit dell’orange a pochi giorni dalla finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid) e poi con tutto l’ambiente atalantino.

Domenica pomeriggio Luca Percassi ai microfoni di Sky commentando la vicenda aveva aperto alla vendita del calciatore spiegando “faremo quello che è il bene per l’Atalanta in questa situazione”. E la migliore soluzione arrivati a questo punto da separati in casa era la cessione, non preventivata fino ad agosto, di un giocatore ormai perduto alla causa nerazzurra, monetizzando la seconda migliore entrata di sempre dopo i 75 milioni più 10 di bonus incassati un anno fa dallo United per Rasmus Hojlund. E sarà anche la seconda miglior plusvalenza, dopo quella sempre di Hojlund, per un giocatore arrivato tre estati fa a 14 milioni dall’AZ 67 e rivenduto al quadruplo alla Juventus.

Sempre questo pomeriggio l’Atalanta ha salutato un altro suo protagonista dell’ultimo triennio, con la partenza definita già da qualche giorno del 30enne portiere argentino Juan Musso all’Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni e il riscatto a 7 milioni per i Colchoneros. Musso chiude la sua esperienza nerazzurra con 99 presenze: al suo posto sta per arrivare lo svincolato 36enne portoghese Rui Patricio.