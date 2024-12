La Dea sogna un colpo Olimpico. Parte a Roma il trittico da capogiro. Solita Atalanta per Gasp (squalificato)

L’Atalanta che sta volando, con dieci vittorie e due pareggi negli ultimi due mesi, tenterà stasera alle 20.45 il suo ennesimo “sacco di Roma“. Dea corsara più volte negli ultimi anni all’Olimpico, addirittura vincitrice due volte su due nel 2022-23, e adesso attesa a due discese nell’Urbe in questo mese di dicembre. Oggi la Roma, il 28 la Lazio. In mezzo il Milan venerdì sera, il Real Madrid tra otto giorni, poi la trasferta a Cagliari e a seguire, prima di Natale, il Cesena in casa in coppa Italia e l’Empoli in campionato.

Quello di questo Monday night non è un vero confronto diretto per le prime posizioni, dato il ritardo abissale di una Roma che con 13 punti e a 15 lunghezze dall’Atalanta. Attenzione però a non sottovalutare una Lupa ferita da una crisi di gioco e di risultati, che ha portato a due cambi di panchina in due mesi, ma reattiva, come ha dimostrato con il pareggio di carattere strappato al novantesimo giovedì a Londra sul campo del Tottenham. Primo punto del nuovo ciclo di sir Claudio Ranieri, uno degli ultimi ad aver battuto Gasperini, lo scorso marzo, con una rimonta del Cagliari vincitore 2-1 nel finale su una Dea che da quel momento non avrebbe più perso fino al termine della stagione.

Gasperini, oggi squalificato e sostituito da Gritti, ha avuto due giorni in più per preparare la partita e ha praticamente tutta la rosa a disposizione, tranne gli ex Scamacca e Zappacosta (quest’ultimo dovrebbe esserci per il Milan), dopo aver recuperato anche Djimsiti e Bellanova, oltre a Scalvini. C’è l’imbarazzo della scelta per il tecnico di Grugliasco, intenzionato a effettuare pochi aggiustamenti sulla solita formazione titolare. Dietro sono in sei per tre posti, ma dovrebbe giocare il rientrante Djimsiti, con Hien e con Kolasinac favorito su Kossounou. In mediana Ederson, squalificato martedì a Berna, torna ad affiancare De Roon, mentre sulle corsie esterne Bellanova è favorito su Cuadrado a destra, con Ruggeri a sinistra. In attacco atteso il solito tridente con il cannoniere Retegui, 12 gol in campionato e 2 mercoledì sera in Champions, Lookman a quota 8 gol stagionali e reduce da un turno di riposo a Berna, e un De Ketelaere “on fire“ dopo la meravigliosa prestazione di martedì sera contro lo Young Boys, con due gol e tre assist. In panchina ci sarà anche Giorgio Scalvini che potrebbe trovare spazio nella ripresa per mettere minuti nelle gambe.