L’ad percassi. "Stadio e Champions. Orgoglio per la città» L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, esprime grande orgoglio per il nuovo stadio ristrutturato, definendolo un capolavoro carico di significato per il territorio. Parla anche del debutto in Champions League contro l'Arsenal, anticipando una sfida difficile ma emozionante per il club bergamasco.