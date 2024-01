L’Atalanta trascinata da una doppietta di De Ketelaere asfalta il Sassuolo per 3-1

Bergamo, 3 gennaio 2024 – La Dea comincia nel migliore dei modi il suo 2024 timbrando il cartellino casalingo, battendo per 3-0 il Sassuolo nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia in un Gewiss Stadium esaurito con oltre 14mila spettatori sugli spalti. Grandi protagonisti della serata nerazzurra i due attaccanti Charles De Ketelaere e Aleksey Miranchuk e il duttile trequartista Mario Pasalic: il 22enne belga ha segnato le due reti che hanno deciso il match, il russo ha firmato il 3-0, piazzando un assist d colpendo una traversa, e il croato ha costruito le tre azioni da gol. Vittoria facile per l’Atalanta, contro un Sassuolo troppo rimaneggiato per peter essere competitivo contro la squadra di Gasperini. Primo tempo a senso unico, con l’Atalanta a pressare alta e il Sassuolo imbottito di riserve (i vari Berardi, Thorsvedt, Lauriente’, Pinamonti ecc erano in panchina) a contenere. La Dea costruisce tanto con Miranchuk e Pasalic che cercano De Ketelaere da unica punta: l’ex rossonero dopo un quarto d’ora si divora di testa un facile appoggio rimandando in vantaggio di qualche minuto. Al 23’ discesa a destra dell’ispirato Miranchuk, cross in area dove Pasalic è bravo a fare di sponda di testa a De Ketelaere che difende palla di spalle e in girata acrobatica trafigge Cragno per il vantaggio nerazzurro. Per il 22enne belga quinto gol stagionale: curiosamente l’ex Bruges ha segnato in tutte e tre le competizioni essendo andato a segno sia in campionato che in Europa League. Sassuolo che non reagisce, non riuscendo ad allungarsi e Dea che cerca il raddoppio senza trovarlo, pur costruendo diverse azioni interessanti. Ripresa con l’Atalanta subito vicinissima al raddoppio con un’azione collettiva prolungata che porta Miranchuk a concludere da dentro l’area ma il rasoterra è fuori mira. Al 55’ ancora Miranchuk protagonista: combinazione tra De Ketelaere e Holm, cross da destra dello svedese e l’attaccante russo si inventa un acrobatico colpo di tacco che si stampa sulla traversa. Il raddoppio è nell’aria, c’è il solito effetto della Curva Nord che trascina la squadra e al 62’ ecco il 2-0: azione di Pasalic da sinistra per Miranchuk che in area confeziona l’assist della ser per De Ketelaere bravo e freddo nell’insaccare con una sorta di rigore in movimento. Gara virtualmente chiusa ma la Dea continua a spingere al 71’ arriva il tris, con Pasalic a smarcare sulla destra Miranchuk bravo a infilarla con un destro rasoterra concretizzando il secondo assist della serata del croato. Due minuti più tardi altra discesa nerazzurra con Miranchuk che si divora il 4-0. Finale con l’ex Scamacca e Muriel che falliscono il poker e girandola di cambi con spazio anche per il 34enne difensore argentino Palomino al rientro in campo dopo tre mesi dall’ultimo infortunio muscolare. Al 94’ la rete della bandiera neroverde con Boloca con un tiro da fuori. Vince l’Atalanta che passa il turno e accede ai quarti di finale dove martedì prossimo affronterà il Milan in gara secca al Meazza. Atalanta 3 Sassuolo 1

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Djimsiti 6, Scalvini 6,5 (73’ Koopmeiners 6), Kolasinac 6 (80’ Palomino 6); Holm 6,5, De Roon 6,5, Ederson 6,5, Zappacosta 6,5; De Ketelaere 7,5 (73’ Scamacca 6), Pasalic 7,5 (73’ Muriel 6); Miranchuk 7,5 (85’ Zortea sv). All. Gasperini 7 Voto squadra 7

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno 6; Missori 5, Ferrari 5, Tressoldi 5, Viti 5,5 (46’ Toljan 5); Lipani 5 (84’ Thorstvedt sv), Castillejo 5 (74’ Lauriente’ 5); Volpato 5, Bajrami 5 (74’ Boloca 6), Ceide 5 (74’ Pedersen 5); Mulattieri 5. All. Dionisi 5 Voto squadra 5

Arbitro: Santoro 6

Marcatori: 24’ De Ketelaere (A), 62’ De Ketelaere (A), 71’ Miranchuk (A), 94’ Boloca (S)