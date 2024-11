Seconda vittoria consecutiva. De Nipoti-Vlahovic a bersaglio. La Baby Dea non si ferma più

Un timbro di Vanja Vlahovic, all’undicesimo gol in campionato, e il secondo stagionale di Tommaso De Nipoti regalano all’Atalanta Under 23 l’ottava vittoria stagionale, la quarta consecutiva in casa, con un 2-0 rifilato al Caldiero Terme al Comunale di Caravaggio. La matricola veronese, ben organizzata difensivamente, ha tenuto lo 0-0 per 65’, prima di sbriciolarsi per due disattenzioni della retroguardia. Un errore in disimpegno di Gecchele regala un involontario assist a Vlahovic che non perdona Giacomel. Appena tre minuti più tardi contropiede chirurgico di Del Lungo che serve De Nipoti, appena entrato: tiro a giro e 2-0. Nerazzurri che hanno svoltato la gara con i cambi e nel finale hanno gestito con ordine, grazie anche ad un paio di interventi sicuri del portiere Bertini, mantenendo la porta inviolata e conquistando un successo prezioso in zona playoff che proietta la squadra di Modesto a quota 26 punti con una gara ancora da recuperare (a Padova il 4 dicembre).

ATALANTA U23-CALDIERO TERME 2-0 (0-0) Marcatori: 20’ st Vlahovic, 23’ st De Nipoti.Fab. Car.