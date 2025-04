Atalanta, al Gewiss c’è il Bologna per uno spareggio Champions. Formazioni e diretta tv

Bergamo, 12 aprile 2025 – Un altro spareggio per l’Atalanta, passata in un mese dal sogno, realistico, dello scudetto, alla bagarre per i posti Champions. Un mese fa a Bergamo arrivava l’Inter per una sfida che poteva proiettare la squadra di Gasperini al comando della classifica, domani, con un distacco ormai siderale di dieci punti dalla vetta, al Gewiss nel lunch match delle 12.30 arriva il Bologna.

Nerazzurri terzi con 58 punti, rossoblu quarti con 57: spareggio vero.

Incontro che rappresenta un crocevia per entrambe le formazioni: chi vince vola verso la Champions, chi perde verrà risucchiato nella lotta per il quinto posto.

Un pareggio potrebbe andare bene a entrambe, in un turno con il derby di Roma che potrebbe frenare la rincorsa di una delle due formazioni capitoline o entrambe in caso di pareggio. Precedenti recenti strafavorevoli al Bologna reduce da tre vittorie consecutive al Gewiss prima con Motta e poi con Italiano, a febbraio, nel turno secco di Coppa Italia, nei quarti, deciso da una rete nel finale di Castro. A segno anche all’andata, a fine settembre, nell’1-1 del Dall’Ara deciso nel finale dalla rete di Samardzic.

Bergamaschi reduci da una striscia di tre sconfitte consecutive senza segnare un gol e da un’astinenza realizzativa che al Gewiss si protrae ormai dal primo febbraio.

Dea senza De Ketelaere, fermato da una lesione all’adduttore, senza l’ex Posch e senza il capitano Toloi ad accorciare le rotazioni difensive, per il resto Gasp ha a disposizione la solita formazione titolare: Pasalic giocherà da trequartista alle spalle della coppia offensiva Lookman-Retegui.

Bologna con assenze importanti: mancheranno il portiere Skorupski, poi Calabria e Ferguson.

Attenzione ai tanti ex tra i rossoblu: da Orsolini (meteora a Bergamo da giovanissimo nel 2017) a Holm campione a maggio a Dublino, dal canterano Cambiaghi all’ex bandiera nerazzurra Remo Freuler.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 13 Ederson, 15 De Roon, 77 Zappacosta; 7 Cuadrado, 11 Lookman; 32 Retegui. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 3 Kossounou, 22 Ruggeri, 6 Sulemana, 8 Pasalic, 24 Samardzic, 44 Brescianini, 70 Maldini). All.: Gasperini

Bologna (4-2-3-1): 34 Ravaglia, 2 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda, 8 Freuler, 18 Pobega, 7 Orsolini, 21 Odgaard, 11 Ndoye, 9 Castro.

(23 Bagnolini, 5 Erlic, 15 Casale, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 39 Pedrola). All.: Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Dove vederla: diretta domenica dalle 12.30 su DAZN