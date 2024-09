LE PAGELLE. Bentornato Lookman. Retegui alla CR7. De Ketelaere incide

CARNESECCHI 6. Ha preso due gol senza particolari colpe, per il resto ordinaria amministrazione. KOLASINAC 6,5. Rientrava dopo un mese di assenza: qualche sofferenza iniziale, poi ha chiuso la porta a sinistra. HIEN 5,5. In confusione su Kean per tutto il primo tempo, esce all’intervallo. DJIMSITI 6,5. Non ha risentito del problema muscolare che lo aveva fermato, ha guidato bene la difesa.

BELLANOVA 6. Buon lavoro dopo qualche sbavatura iniziale. Ha tenuto Gosens.

DE ROON 6,5. Solita diga in mediana, al solito duttile nello scalare, nella ripresa, da difensore. EDERSON 6,5. Buona gara di contenimento in mezzo, da una sua giocata arriva il 2-2. RUGGERI 6,5. Tanta corsa a sinistra, buoni cross e aiuta a chiudere su Dodò.

DE KETELAERE 6,5. Segna la rete del 2-2 con uno stacco imperioso e apre l’azione del 3-2. Cala un po’ nella ripresa.

RETEGUI 7. Di testa è una sentenza: è al terzo gol acrobatico, il quarto stagionale.

LOOKMAN 7. Man of the match, suo l’assist del gol di Retegui, poi il 3-2 è il suo tipico gol con serpentina.

ALL. GASPERINI 7. Ritrovati i titolari è tornata la sua Atalanta concreta e precisa.

Brescianini 6. Ha spaziato da trequartista e da interno facendo movimento in verticale. Zappacosta 6. Porta esperienza nel finale, manca il gol calciando alto.

Pasalic 6. Ottimo lavoro di ripartenza nel finale Voto squadra 6,5. Fab.Car.