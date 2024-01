Le pagelle. Musso senza stress. Ederson fa il suo . Pasalic in tutti i posti

MUSSO 6. Non deve fare grandi parate, fa da spettatore sul gol di Boloca

DJIMSITI 6. Serata tranquilla senza una vera prima punta da limitare

SCALVINI 6,5. Sfiora la rete nel primo tempo, bravo a salire e ad aiutare il centrocampo (dal 73’ Koopmeiners 6. Nel finale allunga la squadra)

KOLASINAC 6. Nel primo tempo chiude ogni spazio, gioca d’esperienza (dal 80’ Palomino 6. Rientrato dopo una lunga assenza) HOLM 6,5. Sta trovando poco spazio ma quando ha un’opportunità si muove bene

DE ROON 6,5. Ennesima serata con tanto lavoro di contrasto e recupero, sempre utile

EDERSON 6,5. Anche lui lavora tanti palloni in mediana e aiuta gli attaccanti

ZAPPACOSTA 6,5. Si sposta a sinistra dove corre tanto e chiude ogni spazio

DE KETELAERE 7,5. Mattatore assoluto, una doppietta da vero centravanti e si divora il tris in apertura. Ora lo aspettano il Meazza e il Milan (dal 73’ Scamacca 6 Cerca il gol nel finale ma non ha mira)

PASALIC 7,5. Due assist e avvia l’azione del secondo gol: prezioso anche se non segna (dal 73’ Muriel 6 Buon movimento nel finale) MIRANCHUK 7,5. Segna un bel gol, colpisce una traversa di tacco, serve un assist e avvia l’azione del primo gol (dal 85’ Zortea sv)

ALL. GASPERINI 7 Non fa turn over, ma riesce comunque a dare spazio a chi ha giocato di meno come Holm e Miranchuk.

Fab. Car.