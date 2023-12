L’Atalanta perde Lookman un mese per la Coppa d’Africa

Bergamo, 31 dicembre 2023 – Bye Bye Ademola Olajede Lookman. Il 26enne bomber anglo-nigeriano oggi saluta l’Atalanta per un mese per rispondere alla convocazione della sua nazionale, la Nigeria, per la Coppa d’Africa. Per almeno quattro settimane la Dea non avrà il suo attaccante più prolifico: l’ex Lipsia ed ex Leicester in questa prima metà di stagione ha viaggiato con un ruolino di marcia da 7 gol e 3 assist in 18 presenze. Ha giocato sempre, in tutte le 18 giornate, restando in campo per 1118 minuti, il 69% del tempo totale delle partite. Insostituibile Lookman, eppure i nerazzurri dovranno farne a meno per le prossime partite, a cominciare dallo scontro diretto di domenica 7 gennaio all’Olimpico contro la Roma. “Ora purtroppo ci mancherà Lookman ma davanti siamo coperti tra Scamacca, Muriel, De Ketelaere e Miranchuk, e quando recupererà Touré, e adesso tutti avranno più spazio e la possibilità di essere determinanti. Per loro è una responsabilità, potranno fare il salto di qualità. Purtroppo la Coppa d'Africa arriva in un periodo che non c'entra con le competizioni europee, ma speriamo che lui faccia bene e che raccolga soddisfazioni con la sua nazionale", ha spiegato Gian Piero Gasperini, che darà più spazio a De Ketelaere e a Muriel. Lui, il diretto interessato, si è congedato dal popolo atalantino con il gol decisivo contro il Lecce, prima di salutare tifosi e compagni. “Abbiamo una bella squadra, con giocatori forti. Io andrò in Coppa d'Africa ma i miei compagni faranno un ottimo lavoro, ho fiducia in loro. Mi mancherà Bergamo? Sì tanto, non vedo l'ora di tornare qui", ha chiosato Lookman.