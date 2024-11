Sfida col Caldiero. Panada carica la baby Atalanta: "Aggressivi contro chi ci aspetta»

Questo pomeriggio l’Atalanta U23 ospita a Caravaggio la matricola Caldiero. Nerazzurri a quota 23 punti (una gara da recuperare col Padova il 4 dicembre). Veronesi con 15 lunghezze: un solo pareggio con il Lumezzane nel mese di novembre, due ko con Novara e Vicenza. Partita da vincere per la baby Dea che non avrà gli indisponibili Berto, Comi, Masi e Tornaghi nel reparto arretrato, Chiwisa a centrocampo e davanti, oltre a Cortinovis e Sodero, mancherà il vice cannoniere Vavassori. Assenze pesanti, ma Modesto potrà contare sul bomber Vanja Vlahovic, 11 gol finora, e sul talento di De Nipoti e Panada. Quest’ultimo, a segno su rigore nell’ultimo successo con la Pro Patria, ha parlato così della partita ai canali nerazzurri: "Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare. Mi aspetto una partita come le altre. Le squadre ci aspettano tutte e provano a sfruttare le ripartenze. Sta a noi fare la gara con la testa giusta".

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Bertini; Obric, Del Lungo, Navarro; Bergonzi, Gyabuaa, Manzoni, Bernasconi; Panada; De Nipoti, Vlahovic. All. Modesto.

Fabrizio Carcano