Atalanta: Gasperini punta sul tridente per il derby contro il Monza

L’Atalanta prepara il tridente per il derby lombardo contro il Monza. In vista della sfida di domani, all’U-Power Stadium, Gasperini si prepara a riproporre il modulo offensivo risultato vincente soprattutto nella seconda metà del 2024, quando Charles De Ketelaere incantava e concretizzava, con un rendimento da top player europeo. Basti vedere le sue statistiche aggiornate a fine anno: 15 gol e 14 assist nell’ultimo anno e mezzo di serie A, dall’agosto 2023 al dicembre 2024. Cinque gol e cinque assist nel girone d’andata. Poi il nulla, soltanto un assist a febbraio nel facile 5-0 al Bentegodi contro il Verona. Tutto lì, in termini di impatto il 2025 del 24enne talento fiammingo, che in campionato non segna da 136 giorni, dalla doppietta decisiva nella vittoria casalinga contro l’Empoli del 22 dicembre.

Zero gol, un assist e un voto medio in pagella insufficiente da quattro mesi per il gioiello di Bruges, arretrato sui livelli di rendimento della negativa stagione 2022-23, quando deludeva vestendo il rossonero nel Milan di Pioli. Un’involuzione quadrimestrale che inizia a preoccupare i tifosi bergamaschi: CDK è calato fisicamente dopo Natale, ha perso convinzione, fiducia, soprattutto la grinta che lo aveva contraddistinto nel suo primo anno e mezzo atalantino. Domani a Monza potrebbe avere la sua occasione per rilanciarsi, per ritrovare il gol che gli regalerebbe nuovamente fiducia ed energia. Sarà un’occasione per il belga, che dovrebbe formare il trio offensivo con Lookman (non segna da cinque partite, insolito per lui) e il cannoniere Retegui, alla ricerca del 25esimo gol stagionale per scavalcare Pippo Inzaghi, agganciato domenica a quota 24, e diventare così il recordman solitario di gol segnati in A in un singolo campionato in maglia Atalanta.

All’ex Brianteo cercano un riscatto dopo mesi di nulla anche Lazar Samardzic, per cui vale lo stesso discorso fatto per De Ketelaere (e il serbo fino a Natale aveva comunque segnato solo due volte senza mai arrivare ai livelli del belga) e Daniel Maldini, anche a lui a secco di gol e assist nei suoi primi tre mesi a Bergamo, finora negativi. Per il figlio d’arte, fresco ex di turno, ci sarà probabilmente spazio nella ripresa.