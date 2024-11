Atalanta, Marco Palestra da record: otto debutti in 14 mesi

Bergamo, 27 novembre 2024 – Un esordio dietro l’altro. Marco Palestra, 19enne esterno destro dell’Atalanta, sta vivendo un anno memorabile, di quelli da raccontare per sempre: otto debutti in competizioni professionistiche in tredici mesi, in poco più di un anno solare e un decimo esordio quasi sicuro dietro l’angolo.

Qualcosa di incredibile, forse da record, per questo atletico laterale tutta corsa e cross classe 2005, ragazzo di Buccinasco passato dagli oratori locali ai Pulcini dell’Inter prima dell’approdo a soli dieci anni al settore giovanile dell’Atalanta, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera e ai primi allenamenti con la prima squadra.

I giocatori dell'Atalanta celebrano la vittoria

Il grande salto

Poi il grande salto nell’estate 2023. A settembre il debutto da professionista, appena 18enne, con la seconda squadra nerazzurra, la Under 23, in serie C: debutto peraltro bagnato con un cartellino rosso nel secondo tempo della sfida tra Atalanta u23 e Virtus Verona.

Un mese dopo la prima chiamata in azzurro e il debutto con la Under 19. Il 14 dicembre 2023, dopo aver già disputato una manciata di gare in serie C, il debutto in prima squadra, con un paio di minuti giocati nel finale della trasferta di Europa League in casa dei polacchi del Rakow. Terzo debutto in tre mesi.

In prima squadra

In estate l’ulteriore salto di qualità con l’approdo definitivo in prima squadra. Il 14 agosto il quarto debutto, quello in Supercoppa Europea (non sono molti i calciatori di alto livello a poter vantare una presenza in questa competizione) a Varsavia contro il Real Madrid.

Quattro giorni dopo finalmente il debutto in serie A, alla prima di campionato a Lecce. Quindi la chiamata dalla under 20, per un nuovo debutto in una seconda rappresentativa azzurra. E siamo a sei debutti.

Nell’ultima settimana due debutti da ricordare: martedì 19 novembre l’esordio nella under 21, da titolare contro l’Ucraina, e ieri sera l’esordio in Champions, giocando il quarto d’ora conclusivo nella trasferta vinta 6-1 sul campo degli elvetici dello Young Boys.

Otto debutti in quattordici mesi. Ma non è finita, perché tra tre settimane, se non ci saranno infortuni, Palestra quasi certamente debutterà anche in Coppa Italia nel turno eliminatorio che a Bergamo opporrà l’Atalanta al Cesena. E a gennaio chissà che non possa arrivare persino un decimo debutto (sarebbero dieci in quindici mesi) nella Supercoppa italiana in Arabia. A quel punto poi mancherebbe solo il debutto nella nazionale maggiore, ma avanti di questo passo…