Atalanta, Mario Pasalic a 50 gol in serie A: nessun croato in Italia ha segnato come lui

Un altro record per Mario Pasalic. L’anno scorso era diventato il centrocampista straniero più prolifico della serie A sorpassando Milinkovic-Savic.

E da domenica, dopo aver segnato a Venezia la sua 50esima rete in serie A dall’agosto 2018, e’ diventato anche il miglior marcatore croato di sempre nel nostro campionato scavalcando l’ex interista Perisic fermo a quota 49. “È davvero un traguardo incredibile. Quando sono arrivato in Serie A, non avrei mai pensato di raggiungere questo risultato, soprattutto perché sono un centrocampista. Segnare così tanti gol è una sensazione bellissima. Sapere di essere il primo nella storia, considerando quanti grandi giocatori croati hanno militato in Serie A, mi riempie di orgoglio, è incredibile”, ha spiegato domenica dopo la trasferta di Venezia il SuperMario nerazzurro.

Ormai una bandiera atalantina, alla settima stagione consecutiva a Bergamo, veterano dietro ai tre capitani Toloi e De Roon, arrivati nel 2015, e Djimsiti, arrivato nel 2016. Bergamo punto di arrivo, a soli 23 anni, di una carriera da giovanissimo talento precoce che cambiava squadra ogni anno: dall’Hajduk Spalato dove era esploso minorenne al Chelsea, che lo ha comprato senza mai credere in lui, prestandolo agli spagnoli dell’Elche, ai francesi del Monaco, al Milan (5 gol in rossonero in 24 gare) e ai russi dello Spartak Mosca, prima di prestarlo per due anni all’Atalanta che nel 2020 lo ha riscattato dai Blues per 15 milioni.

In maglia nerazzurra Pasalic, oltre alla vittoria di maggio in Europa League, ha contribuito a raggiungere tre finali di Coppa Italia, tre terzi posti, un quarto e un quinto, oltre ad un quarto di finale di Champions (in cui segno’ proprio lui contro il Paris St Germain) e a uno di Europa League, collezionando 260 presenze con 54 gol, giocando da mediano, interno, trequartista, seconda punta e ‘falso nueve’.