Atalanta, Giorgio Scalvini pronto a rientrare in gruppo

Bergamo, 13 novembre 2024 – Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia il gruppo dell’Atalanta sarà a ranghi ridotti per le assenze di otto nazionali. L’Italia questo giro ha chiamato solo il cannoniere Retegui lasciando a Bergamo i vari Bellanova, Brescianini e Zaniolo (quest’ultimo peraltro acciaccato per un fastidio inguinale), oltre al portiere Carnesecchi, mentre il 19enne Palestra e il 22enne Ruggeri sono con la Under 21.

Gli stranieri

Convocati dalle rispettive nazionali Hien (Svezia), Pasalic (Croazia), Samardzic (Serbia) e per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa Lookman (Nigeria) e Sulemana (Ghana). Convocato dalla nazionale serba under 21 anche Vanja Vlahovic, attaccante della under 23 di serie C ma ormai regolarmente aggregato alla prima squadra.

L'infortunio occorso a Giorgio Scalvini nel match con l'Atalanta

Infortunati

Non hanno potuto rispondere alle convocazioni il belga De Ketelaere, uscito infortunato mercoledì scorso a Stoccarda, mentre domenica contro l’Udinese si è infortunato alla caviglia l’albanese Djimsiti, anche lui costretto a rinunciare alla nazionale, e sempre contro l’Udinese sono usciti anticipatamente anche Zaniolo e Zappacosta.

Lo staff medico dovrà valutare le entità dei vari infortuni, anche se per Djimsiti gli esami radiografici cui è stato sottoposto già domenica hanno escluso fratture ossee. Per Kolasinac, fermo per un risentimento muscolare, difficile il recupero in vista della trasferta di domenica prossima a Parma.

Tra i giocatori che rientreranno c’è infine Giorgio Scalvini, fuori per la rottura del legamento crociato dallo scorso 2 giugno e ormai pronto al rientro in gruppo: il non ancora 21enne difensore di Palazzolo dovrebbe gradualmente riprendere a lavorare con i compagni già nei prossimi giorni e puntare ad essere convocato per la prossima trasferta a Parma.