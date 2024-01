Parla gasperini. "Ora proviamoci contro i rossoneri»

"Abbiamo avuto la giusta attenzione, la giusta concentrazione, abbiamo visto alcuni risultati clamorosi in questa coppa Italia come le eliminazioni di Napoli e Inter, noi invece l’abbiano affrontata con il piglio giusto". Gasperini è soddisfatto dei suoi. In particolare dal tridente offensivo. "Hanno fatto molto bene tutti gli attaccanti. Miranchuk attraversa un periodo di grande condizione. Sono contento per i due gol di De Ketelaere, il secondo gol è stato molto bello per la partecipazione dei tre attaccanti". Ora la Dea è attesa dal Milan. "Vogliamo provare a passare il turno, ma sappiamo che vincere a San Siro non è mai facile. Abbiamo battuto il Milan un mese fa, giocheremo la nostra partita", ha concluso Gasp. Fab. Car.