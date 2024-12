Paulo Dybala. Il duello

Due estati fa Dybala era nel mirino dell’Atalanta: l’argentino lasciava il bianconero per aprire un nuovo ciclo e la Dea, che aveva appena salutato Gomez e Ilicic e aveva Muriel e Zapata in fase calante, cercava nuovi leader offensivi. Le strade non si sono intrecciate: la Joya scelse la Lupa, i nerazzurri scovarono un Lookman mai esploso in Premier League, diventato a Bergamo un giocatore da 14esimo posto nel pallone d’oro. In quella Roma c’era Zaniolo, il golden boy giallorosso frenato dagli infortuni: insieme non hanno quasi mai giocato. Nel successivo mercato invernale Zaniolo emigrò al Galatasaray, poi all’Aston Villa. Fra poche ore l’attaccante spezzino tornerà per la prima da volta ex all’Olimpico. Partirà dalla panchina, avrà spazio nella ripresa: non ha ancora segnato in questo campionato. Che sia la sua serata?F.C.