Qui Atalanta. Dea lanciata in zona Champions a suon di gol. Gasperini punta sui titolarissimi: niente turnover

L’Atalanta stasera al Gewiss Stadium (ore 20.45) cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato per restare in zona Champions. Dea lanciatissima verso le zone alte, favorita da un calendario agevole, sulla carta: Monza battuto facilmente negli ultimi due anni quattro volte su quattro, con 12 gol fatti e appena 3 incassati dai biancorossi. A seguire, dopo la trasferta di domenica a Napoli, i nerazzurri incroceranno in casa l’Udinese e poi il Parma in trasferta. Bergamaschi alla quarta partita in undici giorni, Gasperini però non dovrebbe fare turnover confermando quasi integralmente l’undici titolare schierato contro Venezia, Celtic e Verona. Trio difensivo formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Solita tenaglia in mediana con De Roon ed Ederson, mentre Bellanova e Ruggeri giocheranno sulle corsie esterne. Davanti atteso il tridente delle meraviglie con De Ketelaere e Lookman, reduce dal 14esimo posto nella classifica del Pallone d’oro, ad affiancare il cannoniere Retegui, già in doppia cifra con 10 gol nelle prime nove giornate. Un trio da 5 cinque reti e 3 assist sabato sera contro il Verona. L’alternativa è una maglia da titolare per Samardzic, da trequartista, con panchina inizialmente per De Ketelaere. E nella ripresa ci sarà spazio per la qualità dei vari Pasalic, Zaniolo e Cuadrado. Fabrizio Carcano