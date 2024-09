Qui Atalanta. Zaniolo pronto a essere la scommessa vincente

L’Atalanta vuole vincere la scommessa Zaniolo. Alla ripresa del campionato la Dea punta a ritrovare in attacco, oltre a Lookman, anche il 25enne spezzino, in fase di recupero dal problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare l’Inter. La punta a luglio rappresentava il fiore all’occhiello del mercato, il rinforzo (prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray) in grado di garantire un ulteriore salto di qualità al reparto offensivo, potendo giocare anche da falso nueve. Poi la rivoluzione di agosto con l’infortunio di Scamacca e l’acquisto di Retegui, a oscurare il peso dell’innesto di Zaniolo, che ha faticato a ingranare per problemi fisici. Finendo per sparire dai radar. Prima il recupero dall’intervento chirurgico al piede, subito a maggio, che lo ha costretto a lavorare a parte nelle prime due settimane di raduno saltando le prime tre amichevoli. Quindi un’apparizione nel test a Parma il 4 agosto e un altro stop per una tendinite al piede, che lo ha costretto a rinunciare alla finale di Supercoppa e alla prima di campionato. Poi il rientro e il debutto alla seconda a Torino, nei venti minuti finali, dando un buon contributo. Nei giorni successivi, però, ecco il problema muscolare agli adduttori, a obbligare Zaniolo a una nuova sosta ai box, con il tecnico Gian Piero Gasperini che alla vigilia della sfida ai campioni d’Italia lo ha definito "una scommessa finora persa, ma che speriamo di vincere a fine stagione". La scommessa Zaniolo riparte dal prossimo trittico di gare casalinghe della Dea: domenica la Fiorentina, poi l’Arsenal e quindi il Como. Da valutare se l’ex romanista possa essere già al meglio contro la Viola, che lo aveva cercato con insistenza nel mercato estivo. Più facile possa essere pronto contro l’Arsenal, in una sfida particolare per lui, reduce da una stagione in Premier League all’Aston Villa. Poi ci sarà il Como. Tre sfide in otto giorni, che potrebbero rappresentare la prima vera occasione per Zaniolo. Fabrizio Carcano