L’Atalanta vuole vincerle tutte: obiettivo 79 punti per centrare il podio in classifica

Bergamo, 24 aprile 2025 – Obiettivo quota 79 punti per l’Atalanta che domani sera, venerdì 25 aprile, non scenderà in campo su richiesta del Lecce, colpito dal grave lutto dell’improvvisa scomparsa del suo storico fisioterapista Graziano Fiorita.

Rinvio (si potrebbe giocare martedì sera o mercoledì pomeriggio) che non agevola la Dea, che sta attraversando un momento di forma strepitosa, come hanno confermato le due vittorie pesantissime per la classifica contro Bologna e Milan, ma al tempo stesso consentirà a Gasperini di recuperare al meglio, anche in termini di condizione fisica, alcuni giocatori rientrati da lunghi infortuni come Kossounou, che domenica sera al Meazza ha ritrovato il campo dopo tre mesi ai box per la rottura del tendine, o come Posch, fermo da una mese per una lesione muscolare.

Qualche giorno di riposo permetterà poi ai nerazzurri di ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione ambizioso, in cui l’Atalanta ha un obiettivo dichiarato: mantenere il terzo posto solitario in classifica e infilare un filotto di vittorie per provare a chiudere la stagione a quota 79 punti. Quasi impossibile bastino per lo scudetto, sogno ormai archiviato, ma nel dubbio la Dea vuole provarci a vincerle tutte, sfruttando un calendario agevole: oltre al recupero casalingo contro il Lecce ci saranno la trasferta sul campo del Monza ultimo, poi la Roma in casa, unico vero scoglio, quindi la trasferta in casa del Genoa salvo e poi all’ultima al Gewiss arriverà un Parma probabilmente già salvo.

“Adesso abbiamo cinque partite, non sono poche, ci sono ancora 15 punti in palio, ora pensiamo alle prossime due partite contro Lecce e Monza, ma in questo girone di ritorno abbiamo perso punti contro le squadre più indietro in classifica. La cosa più importante è raggiungere la Champions, questo è il mio obiettivo e il mio unico pensiero. Sarebbe un risultato eccezionale tornare in Champions. Abbiamo 64 punti e questo per noi è qualcosa di straordinario. Per noi sarebbe straordinario tornare nuovamente in Champions pensando alla forza e al valore delle squadre che abbiamo messo indietro”, ha spiegato domenica dopo il successo contro il Milan il tecnico Gian Piero Gasperini.

Che punta al massimo, a chiudere al terzo posto, mancato lo scorso anno all’ultima giornata, ma raggiunto per tre campionati consecutivi tra il 2019, 2020 e 2021.