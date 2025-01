Champions, l’Atalanta domani riceve lo Sturm Graz. Gasperini senza Zaniolo

Bergamo, 20 gennaio 2025 - Domani pomeriggio alle 18.45 l’Atalanta riceve al Gewiss Stadium lo Sturm Graz nel penultimo turno della fase a girone unico della Champions League. Dea ancora in piena corsa per un posto tra le prime otto, a quota 11 punti, austriaci, capolista nel loro campionato con 36 punti, che in teoria possono ancora sperare di raggiungere un posto nei playoff vincendo entrambe le ultime gare.

Molto difficile, quasi impossibile per la squadra allenata dal 40enne tecnico emergente Saumel, al 29° posto con tre punti, frutto della vittoria a novembre contro gli iberici del Girona, unico acuto in un percorso deludente, costellato da cinque sconfitte.

Il precedente

Avversario conosciuto lo Sturm, affrontato lo scorso anno nel turno eliminatorio di Europa League, con un 2-2 all’andata a Graz e al ritorno un successo atalantino per 1-0 con rete di Djimsiti.

Pronostico tutto a favore dell’Atalanta, che per continuare a inseguire un posto tra le prime otto che accedono direttamente agli ottavi di finale, ha bisogno dei tre punti (e poi di conquistare un pareggio martedì prossimo a Barcellona nell’ultimo match) e anche di implementare ulteriormente la differenza reti (il saldo attuale è più 9, con 13 gol fatti e 4 subiti) decisiva in caso di arrivo in parità.

Alla vigilia

Gasperini rispetto al match di sabato sera contro il Napoli recupera in difesa Kolasinac, squalificato contro gli azzurri, ma non avrà davanti Zaniolo, bloccato da un risentimento muscolare agli adduttori.

Di fatto Gasp avrà solo tre attaccanti a disposizione e dovrà rinunciare al tridente, per poter avere almeno un attaccante di ruolo in panchina per la ripresa.

Gasp

“Sarà un’altra partita difficile, ma sono tutte difficili”, ha ricordato Gasperini. Che potrebbe riproporre un modulo offensivo con Pasalic (favorito su Samardzic) da trequartista dietro ai due attaccanti, con l’opzione Lookman-Retegui dal primo minuto e De Ketelaere jolly per il secondo tempo.

Per il resto difesa a tre con Djimsiti favorito su Scalvini, Hien e Kolasinac, mediana con De Roon mentre sulle corsie esterne Zappacosta dovrebbe rilevare uno tra Bellanova e Ruggeri.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 8 Pasalic; 32 Retegui, 11 Lookman. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 42 Scalvini, 7 Cuadrado, 16 Bellanova, 27 Palestra, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 17 De Ketelaere, 48 Vlahovic). All.: Gasperini.

Sturm Graz (4-4-2): 1 Scherpen; 35 Geyrhofer, 47 Aiwu, 5 Wüthrich, 24 Lavalée; 8 Yalcouyé, 21 Chukwuani, 10 Kiteishvili, 15 Boving; 36 Camara, 20 Jatta. (40 Bignetti, 53 Khudiakov, 23 Malic, 52 Mustafic, 32 Schopp, 17 Karic, 4 Gorenc Stankovic, 19 Horvat, 25 Hierlander, 14 Zvonarek, 38 Grgic, 49 Kiedl). All.: Saumel.

Dove vederla: diretta tv martedì dalle 18,45 su SkySport.