Atalanta, ko con il Napoli: la Dea deve voltare pagina. Martedì c’è lo Sturm Graz

Bergamo, 19 gennaio 2025 – L’Atalanta non ha tempo per leccarsi le ferite. Martedì pomeriggio a Bergamo arriva lo Sturm Graz per la penultima giornata del girone unico di Champions League. La Dea, obbligata a vincere per restare in corsa per i primi otto posti, avrà subito l’occasione di rifarsi dopo il ko casalingo contro il Napoli.

“Abbiamo perso contro il Napoli per degli errori, che paghi quando incontri avversari così forti. Da queste partite giocate così bene contro Juventus e Napoli, anche se abbiamo raccolto un solo punto, usciamo ancora più convinti. Perdere così, come ci era accaduto un mese fa contro il Real Madrid, fa male ma il calcio è questo e va accettato. Quando fai queste prestazioni poi hai dentro la ‘carogna’ per ripartire. Quando esci da queste prestazioni dopo aver giocato così poi riparti ancora più forte. Non abbiamo il tempo di rammaricarci, ora abbiamo subito un’altra partita importante a cui pensare” ha sottolineato sabato notte Gasperini, invitando i suoi a voltare subito pagina dopo la sconfitta contro il Napoli.

Nerazzurri che ritroveranno dietro Kolasinac, squalificato sabato sera, e sfrutteranno il ritorno al gol di Lookman e Retegui per riproporre il tridente, insieme ad un De Ketelaere che nell’ultimo mese, dopo Natale, ha faticato ad incidere a livello offensivo. Gasperini conta di ritrovare anche il veterano Cuadrado, che dovrebbe aver smaltito i problemi muscolari, e potrebbe dare un contributo prezioso con la sua esperienza in questo tipo di gare.