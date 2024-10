Successo in Veneto. Atalanta in carrozza, basta un gol per tempo. La Dea ritrova il successo esterno dopo due mesi

di Fabrizio Carcano

BERGAMO

Troppa Atalanta per il Venezia. I nerazzurri ritrovano la vittoria esterna che mancava da due mesi, dalla prima giornata a Lecce, in una gara a senso unico, chiusa ad inizio ripresa con il 2-0. Partita sbloccata già dopo 6’ da una deviazione di Pasalic su corner: per lui cinquantesimo gol in A dal 2018, miglior marcatore croato di sempre nel nostro campionato, scavalcando Perisic a 49. Poi due occasioni nitide con due siluri De Ketelaere e una traversa di Lookman da fuori area. Al 2’ della ripresa il tombale raddoppio con Retegui (nella foto) bravo a sradicare il pallone a Candela e a battere Stankovic con un pallonetto: ottava rete in otto giornate. Finale con spazio alle seconde linee per far rifiatare i titolari in vista del match di Champions di mercoledì contro il Celtic al Gewiss. "Siamo stati attenti e concentrati, concedendo davvero poco al Venezia. Abbiamo difeso con ordine e creato molte situazioni pericolose", ha commentato a fine gara Gasperini.