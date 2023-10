Atalanta, presentata la terza maglia: è rossa e dedicata a Bergamo

Ecco la terza maglia stagionale dell’Atalanta: rosso intenso, dedicata a Bergamo, con la mappa della città inserita nella parte frontale.

La terza maglia della Dea denominata ‘Bergamo City Edition’ è un omaggio alla città dei Mille, per rimarcare il legame indissolubile con la propria città, del resto presente nel nome stesso del club, Atalanta Bergamasca Calcio. Un legame rimarcato anche nel colletto dove c’è la sigla BG nella parte frontale e la scritta Atalanta Bergamo in quella posteriore, mentre come da tradizione nella parte interna del colletto è presente la scritta “La maglia sudata sempre”, il motto del popolo atalantino.

I colori nerazzurri sono presenti nel colletto e nelle costine dei polsini delle maniche. Maglia rossa di colore ma “green” nella sostanza perché la Joma, sponsor tecnico nerazzurro, ha realizzato l’indumento con tessuto poliestere riciclato al 100%, prodotto da materiali riciclati, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima.

“In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di nuovi derivati dal petrolio. Il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità”, ha spiegato la stessa Atalanta nella nota di presentazione di questa terza maglia, che farà il suo debutto lunedì al Castellani di Empoli nella sfida pomeridiana delle 18.30. Atalanta che scenderà in Toscana per ritrovare il successo in trasferta dove sta andando finora a singhiozzo, con due vittorie in casa di Sassuolo e Verona, e tre sconfitte sui campi di Frosinone, Fiorentina e Lazio.

Dea reduce da una settimana positiva con il successo casalingo per 2-0 contro il Genoa e il pareggio 2-2 a Graz in Europa League: vincere a Empoli, sarebbe la quarta volta consecutiva dal 2019, significherebbe avvicinarsi alla zona Champions e poter poi affrontare nel migliore dei modi il big match casalingo di sabato prossimo contro l'Inter.