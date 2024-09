Vanja Vlahovic, l’Atalanta ha in casa il centravanti di riserva

Bergamo, 2 settembre 2024 – L’Atalanta potrebbe avere il vice Retegui già in casa. è Già pronto e si chiama Vanja Vlahovic. Nel mercato estivo la Dea aveva sondato i vari campionati esteri alla ricerca di un centravanti giovane e futuribile, con margini di crescita, per la panchina, senza pretese di minutaggio, per fare da vice di Scamacca, prima del suo grave infortunio al ginocchio, e poi da agosto inoltrato di Retegui. Alla fine, complice la lunga trattativa per la cessione di El Bilal Toure’ allo Stoccarda, non è arrivato nessuno in quel ruolo. L’attacco nerazzurro lo scorso anno era formato da cinque giocatori (nel girone di andata c’era Muriel, da gennaio Toure’), quest’anno sono quattro - Retegui, Lookman, De Ketelaere e Zaniolo - in attesa del rientro a febbraio di Scamacca. Da qui al nuovo anno il ruolo di quinto attaccante potrebbe essere ricoperto a gettone del 20enne bomber serbo Vanja Vlahovic, lo scorso anno cannoniere della Primavera (25 gol in un campionato e mezzo), ora titolare nella Under 23 di serie C con cui ha già segnato 8 gol nel 2024, di cui tre nell’ultimo mese, uno in Coppa Italia al Vicenza e una doppietta ieri a Novara. Classe 2004, 184 centimetri, solido e potente, attaccanti di qualità tecniche cresciuto nelle giovanili del Partizan Belgrado, il giovane Vlahovic, attualmente impegnato con la nazionale under21 serba, è già stato convocato in prima squadra da Gasperini che lo ha portato in panchina anche venerdì al Meazza contro l’Inter. Fino a gennaio potrebbe essere lui il vice Retegui.