Atalanta, le nazionali chiamano 12 nerazzurri: Zingonia si svuota

Bergamo, 1 settembre 2024 – La sosta per le nazionali svuota lo spogliatoio dell’Atalanta. La prossima settimana al centro sportivo di Zingonia, escludendo gli infortunati Scalvini e Scamacca, ci saranno soltanto 12 giocatori, di cui solo 9 di movimento oltre ai tre portieri Carnesecchi, Rui Patricio e Rossi. Gasperini dovrà integrare diversi ragazzi della formazione Under 23 di serie C (che a sua volta darà alle varie nazionali giovanili Obric, Vavassori e Vlahovic) per avere ventidue effettivi per degli allenamenti a ranghi misti. Anche perché nei nove calciatori nerazzurri rimasti a Zingonia tre al momento sono fermi per problemi fisici: Kolasinac e Zaniolo per problemi muscolari e Sulemana per una distorsione alla caviglia.

Con le nazionali

Sono stati chiamati dalle rispettive nazionali gli azzurri Bellanova, Brescianini e Retegui dall’Italia di Spalletti, Ruggeri dalla Under 21 e Palestra dalla Under 20, De Ketelaere dal Belgio, Djimsiti dall’Albania, Hien dalla Svezia, Lookman dalla Nigeria, Kossounou dalla Costa d’Avorio, Pasalic dalla Croazia e Samardzic dalla Serbia. Sono rimasti a Bergamo solo Cuadrado, De Roon, Ederson, Godfrey, Toloi e Zappacosta oltre appunto a Kolasinac, Sulemana e Zaniolo che nei prossimi giorni dovrebbero gradualmente tornare in gruppo.