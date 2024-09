Inter-Atalanta 4-0, Inzaghi: “Vincere così dà soddisfazione”

Milano, 30 agosto 2024 – Un messaggio al campionato, e alla Juve. L’Inter c’è. Il quattro a zero all’Atalanta, ancora un cantiere aperto, rappresenta il primo vero acuto nei big match da parte dei campioni d’Italia in carica che nelle due partite di San Siro hanno riscattato il pareggio di Genova. Thuram è già in forma stratosferica, autogol propiziato e doppietta, Barella segna un eurogol ma in generale tutta la squadra di Inzaghi gira bene e con ritmo. Ottima la fase di possesso palla, ottima la riaggressione, bene la tenuta la difensiva. Il tecnico può essere soddisfatto.

Inzaghi: “Soddisfatto, bravi i ragazzi”

Non può che essere contento Simone Inzaghi per il poker rifilato all’Atalanta, avversario sempre complicato. Il tecnico ha visto i suoi allenarsi molto bene in settimana e tutto è stato poi trasmesso in partita con una mezz’ora iniziale indiavolata: “Bravi i ragazzi, abbiamo fatto molto bene dal punto di vista tecnico e vincere così contro l’Atalanta dà grandissima soddisfazione – le sue parole a Dazn – In allenamento c’è stata grande intensità e la squadra mi era piaciuta molto, complimenti ai giocatori e ora continuiamo così”. Tutta l’Inter ha girato alla perfezione, ma Thuram di più: “Continua a lavorare come l’anno scorso e oggi ha più di 50 partite in Serie A. E’ tornato anche in anticipo ad Appiano perché sapeva che avevamo bisogno – la risposta di Inzaghi, a cui poi è stato chiesto chi può essere l’anti Inter – Tante squadre si sono rinforzate e le griglie non mi piacciono. Non mi va di indicare una squadra di preciso ma tante rivali si sono mosse molto sul mercato”. A fine partita hanno parlato in coppia anche i goleador della sfida. Marcus Thuram ha praticamente segnato due gol e mezzo e Nicolò Barella ha sfornato un gol dei suoi. Parte il francese, che ci scherza su: “Il gol? Ho provato a guardare come fa Barella su Youtube, l’ho imitato ed è andata bene. E’ stata una grande partita contro un avversario difficile, ma siamo solo alla terza giornata e la strada è lunga”. Gli fa eco Nicolò, specialista da fuori sulle situazioni da corner: “Io sugli angoli sto fuori e in allenamento provo queste conclusioni. Mi alleno su questo e ho trovato la giusta coordinazione. La rete è servita a mettere un po’ di distanza ma l’Atalanta è sempre un avversario difficile”. L’altro lato della medaglia è l’Atalanta di Gasperini. Cantiere aperto per la Dea che probabilmente inizierà la sua stagione dopo la sosta quando avrà messo dentro tutti gli effettivi. Questo il pensiero di Gasp: “I primi dieci minuti hanno determinato il morale della squadra – le sue parole – E’ un momento in cui dobbiamo costruire e il nostro campionato inizierà dopo la sosta. Tanti giocatori sono arrivati alla fine, il club ha investito molto, e avremo 10-11 giocatori nuovi in rosa. Ripartiremo dopo la sosta cercando di mettere tutti nelle migliori condizioni”.