Atalanta, il bomber Ademola Lookman torna in campo contro la Fiorentina

Bergamo, 31 agosto 2024 – L’Atalanta punta a ritrovare il bomber Ademola Lookman, l’eroe di Dublino, l’uomo da trenta gol nell’ultimo biennio, dopo questa sosta per le nazionali. Il non ancora 27enne attaccante anglo nigeriano e’ stato il grande assente in questo difficile inizio di campionato della Dea. Fuori rosa per sua scelta, per auto sospensione, dal 18 agosto, dopo che il suo agente aveva ricevuto una prima provvisoria proposta faraonica dal Paris St Germain: si favoleggiava di un’offerta dei parigini da 50 milioni per i nerazzurri e di un quinquennale da 25 milioni complessivi di ingaggio per il giocatore londinese.

Offerta mai pervenuta a Bergamo, una bolla di sapone asciugata dal caldo di agosto. Lookman dopo una settimana fermo per sua richiesta è poi tornato ad allenarsi individualmente e solo da mercoledì scorso con il gruppo, troppo tardi per poter giocare contro l’Inter, con cui è rimasto in panchina.

Il campionato dell’ex Lipsia e Leicester inizierà quindi tra due settimane, alla ripresa, con il match casalingo contro la Fiorentina. In queste ore Lookman sta volando in patria, in Nigeria, per rispondere alla convocazione del ct delle Aquile Verdi, il tedesco Bruno Labbadia, per le gare di qualificazione per la prossima Coppa d’Africa contro il Benin e il Ruanda. Tornerà a Bergamo qualche giorno prima della gara contro i viola: per Gasperini sarà un recupero importante, quasi un nuovo acquisto.