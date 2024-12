Ademola Lookman vince il Pallone d'Oro africano 2024: trionfo per l'Atalanta e Bergamo

Il primo Pallone d’oro di un atalantino è coinciso con il giorno in cui Bergamo è stata indicata come città con la miglior qualità della vita nel 2024. Un riconoscimento alla città dei Mille, nell’anno in cui l’Atalanta ha vinto l’Europa League, è vicina a trascorrere un Natale da capolista solitaria in serie A e si regala appunto un Pallone d’Oro, quello africano, da esibire oggi o domenica al Gewiss nei match casalinghi contro Cesena ed Empoli. Il titolo di Calciatore africano del 2024 parla bergamasco per Ademola Lookman, indicato come miglior giocatore africano dell’anno solare, in parte per i cinque gol segnati con la sua Nigeria tra Coppa d’Africa (dove ha perso la finale contro la Costa d’Avorio) e qualificazioni continentali, ma soprattutto per quelli pesantissimi con la Dea, su tutti i tre della finale di Europa League a Dublino.

Lo scatto decisivo per vincere lo sprint tra i cinque finalisti è arrivato grazie a un bimestre da favola con i colori nerazzurri: 11 gol e 5 assist in 19 partite tra serie A, Supercoppa Europea e Champions, con il rimpianto di quel palo contro il Real Madrid una settimana fa che avrebbe significato il dodicesimo gol stagionale per lui e il 3-3 per la Dea. Lookman, a ottobre, aveva chiuso quattordicesimo nella classifica del Pallone d’oro europeo a Parigi, ma da allora ha fatto la differenza con una doppietta nel trionfo atalantino a Napoli, risolvendo la gara con il Milan, segnando gol importanti in Champions e in campionato, fino alla rete del 2-3 contro il Real, nella sfida più attesa. In due anni e mezzo a Bergamo, dall’agosto 2022 quando esordì segnando a Marassi contro la Sampdoria, ha viaggiato a 15 gol il primo anno, 17 il secondo e 11 in questo quadrimestre: 43 gol in 96 gare in maglia nerazzurra.

Prima di approdare a Bergamo, in sette anni da professionista aveva segnato 33 gol tra Charlton, Everton, Lipsia, Fulham e Leicester. "Ha talento ma non segna", era il commento di tecnici e dirigenti inglesi e tedeschi: nell’Atalanta dei Percassi, sotto le cure quotidiane di Gasperini, è diventato uno che segna sempre e sopratutto quando conta. In Premier League lo rimpiangono e lo vogliono i top club di Londra e Manchester: in estate fioccheranno offerte da 50 milioni, minimo, per averlo. Ma ci sono ancora sei mesi e mezzo di stagione da giocare su quattro fronti e il valore di Lookman potrebbe ulteriormente impennarsi da qui a giugno.