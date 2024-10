Venezia-Atalanta: la Dea senza Kolasinac, ma dietro torna Djimsiti. Le possibili formazioni

Bergamo, 20 ottobre 2024 – L’Atalanta questo pomeriggio alle 15 sarà impegnata al Penzo sul campo del neopromosso Venezia. Dea andata in laguna senza l’influenzato Kolasinac e senza gli infortunati Kossounou e Brescianini.

Gasperini ha però recuperato il difensore Berat Djimsiti e l’esterno Matteo Ruggeri, quest’ultimo però dovrebbe andare in panchina per essere poi al meglio mercoledì contro il Celtic. Davanti probabile il tridente con De Ketelaere e Lookman a supporto del cannoniere Retegui, 7 gol in 7 partite, con Zaniolo pronto per la ripresa.

In mediana Pasalic dovrebbe affiancare Ederson, con De Roon che dovrebbe scalare da terzo difensore, al posto di Kolasinac, per fare reparto con Hien e Djimsiti. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta. Aggregati per la panchina due giovani della under 23, il difensore Del Lungo e il bomber serbo Vlahovic.

Probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano, Busio, Oristanio, Pohjanpalo.

All. Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Djimsiti, Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Retegui.

All. Gasperini. Dove vederla: diretta su Dazn dalle 15