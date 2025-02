L’Atalanta deve restare attaccata a Inter e Napoli: con il Venezia obbligatorio vincere

Bergamo, 28 febbraio 2025 – L’Atalanta ha una partita da vincere per forza. Domani, sabato 1 marzo, alle 15 al Gewiss Stadium arriva il Venezia penultimo in classifica con 17 punti. Partita da vincere assolutamente per la corsa scudetto nella giornata dello scontro diretto tra Napoli e Inter: conquistando i tre punti la Dea, terza a 54 punti, a tre lunghezze dalla capolista Inter e a due dal Napoli (che si sfideranno qualche ora dopo, con fischio d'inizio alle 18), potrebbe ritrovarsi a fine serata a ridosso della vetta.

Gli avversari

Lagunari reduci da un incoraggiante pareggio interno per 0-0 contro la Lazio, ma a secco di vittorie da prima di Natale, dal successo casalingo contro il Cagliari del 22 dicembre, da allora solo 4 punti e l’inabissamento verso il fondo classifica.

Nelle ultime tre giornate la squadra di Di Francesco non ha mai segnato e da Natale ha segnato 5 gol in tutto: cifre impietose. E domani al Gewiss mancheranno il portiere titolare Stankovic, oltre a Zampano, Crnigoj, Sagrado e Svoboda.

La formazione nerazzurra

L’Atalanta non avrà ancora Hien, in fase di recupero (potrebbe farcela la settimana prossima contro la Juventus) ma avrà tutti gli effettivi che hanno sbancato Empoli domenica scorsa. Scontata la conferma davanti del tridente delle meraviglie composto da De Ketelaere, un po’ appannato nell’ultimo mese e mezzo, da Lookman e dal cannoniere Retegui. Un trio da 52 gol e 22 assist in questo primo semestre, includendo le coppe.

Per il resto Gasperini dovrebbe schierare Carnesecchi in porta, trio difensivo con Djimsiti, Kolasinac e Posch, mediana con De Roon e Ederson e corsie esterne con Bellanova e Zappacosta favoriti su Cuadrado e Ruggeri.

Pronti a uscire dalla panchina i vari Brescianini, Pasalic e Samardzic per cambiare passo, se necessario, nella ripresa.

Dea che non vince in casa dallo scorso 22 dicembre e deve sfatare il tabù interno del Gewiss in questo 2025: quella di domani è la migliore delle occasioni.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Maric, Oristanio. All. Di Francesco.

Dove vederla: diretta sabato dalle 15 su Dazn