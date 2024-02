Atletico BMG vince contro Città di Castello: serie positiva interrotta

CITTÀ DI CASTELLO

2

ATLETICO BMG

3

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini 5,5, Vassallo 5,5 (1’ s.t. Dell’Orso 4,5), Caruso 6, Capezzuto 5,5, Tersini 6,5 (22’ s.t. Zanchi 6), Cusanno 6, Pupo Posada 6,5, Mattei 5,5, Giannò 5,5, Peluso 5,5 (14’ s.t. Valori 6,5), Giabbecucci 6 (16’ s.t. Lavano 6). All. Armillei 6

ATLETICO BMG: Battistelli 6, Angeli 6,5 (27’ s.t. Boninsegni 6), Ziroli 7, Gori 7 (14’ s.t. Sbarzella 6), Neziri 6 (36’ s.t. Francescangeli 6), Fondi 6,5, Paletta 7 (1’ s.t. Maggese 6,5), Proietti 7, Sciacca 7, Canavese 6,5, Paciotti 6 (22’ s.t. Valentini Matteo 6). All. Farsi 7

Arbitro: Passagrilli di Perugia 6,5

Reti: 9’ p.t. Proietti, 6’ s.t. Tersini, 16’ s.t. Canavese, 21’ s.t. Sciacca, 34’ s.t. Valori Note: al 28’ s.t. espulso Dell’Orso

CITTÀ DI CASTELLO - Si interrompe la serie positiva del Città di Castello, sconfitto da un Atletico Bmg che per un’ora si fa preferire, per poi tirare i remi in barca e soffrire un po’ nel finale contro un avversario ridotto in 10. Gli ospiti partono a spron battuto e al 9’ vanno in gol: cross di Paletta per Proietti, conclusione da centro area (deviata da un difensore) che non lascia scampo al portiere. I locali non riescono a trovare il bandolo della matassa e si fanno minacciosi solo al 27’; bolide su punizione di Peluso, Capezzuto devia di testa ma la palla termina alta. L’inizio ripresa regala emozioni a iosa. Al 3’ occasionissima per Canavese con Palazzini che devia in corner, al 6’ il Città di Castello pareggia con un colpo di testa di Tersini su angolo di Giabbecucci, al 7’ Canavese è fermato per un dubbio offside, all’11’ un tiro di Maggese si stampa sul palo. Nell’arco di pochi minuti l’Atletico Bmg piazza un micidiale uno-due: al 16’ Canavese interviene su assist di Neziri e insacca, al 22’ Sciacca sfrutta un lancio di Fondi e cala il tris. Tra il 23’ e il 28’ Dell’Orso rimedia 2 ammonizioni e viene espulso. Al 34’ Valori accorcia.Paolo Cocchieri