Aveva 78 anni. Addio a Hölzenbein, eroe Mondiale nel ’74

Calcio tedesco in lutto per Bernd Hölzenbein, campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974, morto lunedì a 78 anni. A darne notizia il club di Francoforte: "Un giocatore dell’Eintracht in tutto e per tutto, una leggenda, uno dei più grandi che abbiamo avuto. Bernd Hölzenbein, capitano onorario dell’Eintracht, è

morto lunedì all’età di 78 anni circondato dalla sua famiglia". Viene annunciata così la scomparsa di uno dei calciatori simbolo della società. Campione del mondo nel 1974 con l’allora Germania Ovest, Hölzenbein è entrato anche nella storia della nazionale, guadagnandosi il rigore in finale contro l’Olanda. Dal 1967 al 1981 all’Eintracht, l’ex attaccante tedesco ha poi chiuso la carriera negli Stati Uniti.