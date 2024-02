Banchieri "Bravi ragazzi, ottima partita"

Mister Banchieri divide in due il match: "Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo tempo non c’è stata molta sofferenza, ma eravamo un po’ lenti nella prima costruzione, quindi con passaggi meno veloci, abbiamo dato tempo a loro di posizionarsi, non siamo riusciti a trovare linee di passaggio per fargli male e gol. Poi nella ripresa abbiamo fatto una buona gara e i gol, potevamo segnare anche il terzo, ma in complesso abbiamo disputato una buona gara. Certo c’è il rammarico per averla ribaltata senza averla portata a casa. Abbiamo fatto qualche errore tecnico nel primo tempo, si può migliorare e abbiamo migliorato anche durante la gara". Sul pareggio e sull’uscita dalla zona playout: "Era importante dare continuità alla vittoria con la Fermana. Era certo importante vincere e comunque non perdere, stare dentro alla partita e dare continuità ai risultati, i ragazzi sono stati bravi dall’inizio alla fine, anche chi è subentrato, abbiamo giocato da squadra, i nostri tifosi sono stati fantastici, erano tanti stasera. Avere una tifoseria e una città che ci spinge come sta facendo, ci dà grande gusto ed è molto importante".

Il tecnico dell’Ancona Colavitto è "soddisfatto del risultato ottenuto in rimonta: ci prendiamo il pareggio anche se era una partita che dovevi tornare nello spogliatoio con un risultato diverso. Abbiamo espresso una mole di gioco, abbiamo finalizzato, creato, siamo stati padroni del campo, si doveva portare a casa qualcosa in più. Magari un mesetto fa la perdevi pure questa partita, invece abbiamo avuto la forza di recuperarla, si era complicata, alla fine muoviamo la classifica, era un derby"

Beatrice Terenzi