Banchieri e la netta sconfitta di Cesena: "Nessun dramma, avversari più forti"

Sul 4-0 incassato a Cesena, mister Simone Banchieri non ha rimpianti: "Rimpianti no, chissà forse sull’ 1-0 abbiamo avuto quella palla con Sylla che non è arrivato a fare gol e forse qualche altra occasione che potevamo essere magari un po’ più fortunati, però rimpianti no, perché abbiamo perso contro la squadra penso più forte del torneo". Il tecnico biancorosso non è dunque arrabbiato: "Per quanto mi riguarda sono arrabbiato esattamente come ero arrabbiato l’altra sera in Coppa Italia quando abbiamo perso 1-0. Il grado di arrabbiatura non cambia né per la coppa né per il campionato. Quando perdi ti dà fastidio, ti fa stare male, ci fa stare male, siamo fatti così. Però rimpianti no, perché ripeto dobbiamo accettare quando una squadra è più forte di te". Quindi l’analisi della ripresa: "Abbiamo cercato in tutti i modi di rientrare dentro la partita, ma in ogni occasione nella quale potevamo rientrare non ci siamo riusciti. Se si fa gol magari la partita cambia. Abbiamo preso le distanze nel momento in cui si cercava di stare aggrappati alla partita. Ma quando lo fai contro una squadra che ha qualità come il Cesena, i rischi ci sono, abbiamo rischiato. Però preferisco perdere rischiando che lasciando qualcosa di intentato dentro la partita, quello mi avrebbe dato ancora più fastidio, invece ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti". Sulla sconfitta così netta e se c’è il rischio che questo risultato possa lasciare delle ripercussioni in un gruppo così giovane, afferma: "Non mi aspettavo una sconfitta così e non mi aspetto nessuna ripercussione. Siamo venuti qui per fare risultato, esprimendo tutte le nostre energie, ma abbiamo trovato di fronte una squadra che è stata più brava di noi, bisogna anche dare i meriti a chi li ha. Volevamo fare risultato in tutti i modi, arrivavamo da sette risultati utili consecutivi. Quindi ci dispiace, ci dà fastidio, ci brucia Dobbiamo lavorare ancora di più. Siamo un gruppo giovane, abbiamo giocato con costanza finora, quindi avanti per la nostra strada. Conosciamo bene il nostro percorso, il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza il prima possibile". Infine una nota lieta: "L’ultima palla che si è salvata sulla linea è la misura di quanto questi ragazzi ci credano fino alla fine. Un’altra squadra magari avrebbe tirato i remi in barca, sarebbe rimasta lì dietro, invece i ragazzi fino all’ultimo minuto volevano andare a fare per lo meno un gol che avrebbe alleggerito il punteggio che non avrebbe cambiato niente nella sostanza, ma nello spirito. Lo spirito della Vis Pesaro è quello di una squadra che non molla mai ed è un atteggiamento che piace anche a me. Poi è chiaro che ci dispiace del risultato che non rispecchia il nostro valore".

Beatrice Terenzi