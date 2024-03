Banchieri "Peccato, ma ottima prestazione"

La 12ª sconfitta stagionale, quinta nelle ultime 6 partite, ennesima con lo scarto minimo, è la più difficile da mandare giù. La prestazione c’è stata, e si è vista pure la voglia di provare a vincerla, ma è mancata la completezza. Perché tutto il buono visto nel cuore della partita è stato vanificato nel finale. E questa purtroppo è una costante. Alla Vis vista al Vanni Sanna viene riconosciuto di aver disputato una partita per lunghi tratti coraggiosa: pressing alto, spirito battagliero. "Sì, l’avevamo preparata così – racconta Banchieri – e questo ci ha permesso di avere le nostre occasioni: quella in avvio con Pucciarelli, poi la traversa nel finale di primo tempo con Karlsson. Abbiamo disputato unna partita ordinata, abbiamo concluso meno ma anche noi abbiamo avuto la nostra occasione, con un pallone finito a lato. L’avevamo approcciata così, abbiamo provato a vincerla, contro una squadra molto forte. Un’ottima gara, dispiace solo per il risultato. Un risultato che brucia, inevitabilmente".

Possono essere questi il gioco e lo spirito per conquistare la salvezza? "Direi proprio di sì, la sconfitta dà fastidio ma c’è la consapevolezza di avere un’ottima squadra e soprattutto un ottimo gruppo". Sulla prestazione la macchia di un altro gol subìto nel finale di gara. "Nell’occasione dovevamo essere più attenti, più bravi, più risolutivi", spiega il tecnico senza entrare nel dettaglio delle colpe. "Ma ripeto, quella palla non deve cancellare la prestazione e l’atteggiamento dei ragazzi".

Adesso la corsa salvezza diventa un’ammucchiata selvaggia, con Ancona, Vis Pesaro e Recanatese racchiuse in un punto, e la Spal poco sopra, mentre il Sestri Levante sembra essersi sfilato dalla lotta. "Ce la dobbiamo giocare fino all’ultima giornata, fino all’ultima palla, fino all’ultima goccia di sudore – chiude il tecnico vissino –. Noi ci crediamo. I ragazzi ora sono tutti tristi, ma questo è l’atteggiamento che ci vuole". Sull’altra sponda, mister Alfonso Greco, tecnico della Torres, sottolinea i meriti di entrambe le squadre: "Sapevamo di andare incontro a una gara difficile contro la Vis e così è stato. Merito dei nostri avversari: ci sono venuti a prendere con un pressing alto, a tutto campo, lottando su ogni pallone. Non siamo stati fluidi come altre volte. Ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo, come sempre. E abbiamo dato un’altra bella dimostrazione di carattere". La Vis ora si giocherà tutto in 5 partite, a partire da quella casalinga di giovedì prossimo contro la Lucchese (ore 20,45). A seguire il derby di Rimini, il Perugia al Benelli, la trasferta in casa del Sestri e l’ultima in casa con la Juve. Scongiurare il playout è ancora possibile.