Barcellona, Flick è il secondo allenatore con la percentuale più alta di vittorie nella storia dei blaugrana

Barcellona, 29 marzo 2025 – Hansi Flick prosegue nella sua stagione finora eccezionale sulla panchina del Barcellona. Con la vittoria contro l'Osasuna nella gara di giovedì, il club catalano è tornato in vetta alla Liga, lasciando il Real Madrid in seconda posizione. Dopo il momento negativo dei mesi scorsi, il Barcellona è tornato a correre su tutti i fronti. Gran merito del cammino fin qui estremamente positivo della squadra è sicuramente di Hansi Flick, che ha lasciato subito la sua impronta nella squadra. Il tedesco ha sostituito Xavi, che nella passata stagione non ha alzato nessun trofeo, classificandosi al secondo posto in campionato e abbandonando il cammino in Coppa del Re e in Champions ai quarti di finale. In Supercoppa di Spagna, invece, i blaugrana sono stati sconfitti dal Real Madrid in finale. Anche quest'anno la finale della Supercoppa spagnola è stata tra queste due squadre, ma l'esito è stato diverso, con i blaugrana che hanno avuto la meglio grazie ai gol di Yamal, Lewandowski, Balde e la doppietta di Raphinha. Proprio il brasiliano è uno dei giocatori che sono stati più valorizzati dall'allenatore tedesco, che l'ha responsabilizzato affidandogli diverse volte anche la fascia di capitano, e ora l'11 vive la sua miglior stagione della carriera. Inoltre, Flick è riuscito anche a sopperire all'assenza di giocatori importanti come Ter Stegen, che ha concluso la stagione anzitempo a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Fino a questo punto della stagione, il Barcellona ha vinto 33 partite delle 44 totali giocate in stagione, ossia il 75%. Con questo dato, Flick si posiziona al secondo posto nella classifica degli allenatori con la più alta percentuale di vittorie sulla panchina del Barcellona, al pari di Tito Villanova. In prima posizione si trova Luis Enrique, ora tecnico del Paris Saint-Germain, che ha guidato i blaugrana tra il 2014 e il 2017 ed ha conquistato, oltre a vari trofei nazionali, anche la Champions League nella stagione 2014-15. Il tecnico spagnolo guida questa classifica con il 76,24% di vittorie sulla panchina blaugrana. Pep Guardiola, invece, si trova al quarto posto con il 72,47%, mentre la quinta posizione è occupata da Helenio Herrera, che ha guidato il Barcellona tra il 1958 e il 1960 e tra il 1979 e il 1981. Flick sarà nuovamente impegnato domani alle 16:15 contro il Girona, per continuare nella fuga verso la vittoria della Liga. Il prossimo due aprile tornerà la Coppa del Re, con i blaugrana che giocheranno il ritorno contro l'Atletico Madrid dopo il 4-4 rimediato all'andata. Per quanto riguarda la Champions, il Barcellona affronterà il Borussia Dortmund il 9 e il 15 aprile, con la prima gara che si giocherà in Spagna e il ritorno in Germania.