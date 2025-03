Kean, superati i 15 gol in Serie A con la viola. L'ultimo italiano a riuscirci fu Rossi

Firenze, 31 marzo 2025 – Moise Kean è l'assoluto dominatore della stagione della Fiorentina. L'attaccante, arrivato la scorsa estate dalla Juventus dopo un anno complicato con zero reti messe a segno, si è subito integrato negli schemi di Palladino ed è decisamente salito di livello, come dimostrano le prestazioni fornite e i gol segnati finora. Nella gara di ieri contro l'Atalanta, l'attaccante viola ha nuovamente messo in mostra il suo stato di forma eccellente, rubando il pallone a Hien e percorrendo quasi cinquanta metri palla al piede per poi superare Carnesecchi nell'uno contro uno. Con questa rete, l'ex attaccante della Juventus è arrivato a quota 16 in campionato, confermandosi sempre di più il vice capocannoniere della Serie A. Questo traguardo è molto importante anche per un'altra statistica che riguarda interamente la Fiorentina: prima di Kean, infatti, l'ultimo attaccante italiano in grado di superare le 15 reti in campionato è stato Giuseppe Rossi nella stagione 2013/14. Finora, l'ex Juventus e PSG ha segnato contro Monza (terza giornata di campionato), Atalanta (quarta), Roma (nona, doppietta), Torino (undicesima), Verona (dodicesima, tripletta), Como (tredicesima), Inter (quattordicesima, doppietta), Udinese (diciassettesima), Juventus (diciottesima), Torino (ventunesima), Genoa (ventitreesima) e Atalanta (trentesima), e non ha alcuna intenzione di fermarsi qua. Retegui, che ora si trova in cima alla classifica dei cannonieri, ha segnato 22 gol quindi sei in più dell'attaccante della Fiorentina, ma con otto partite restanti nulla è ancora deciso, e Kean è fortemente motivato a superare il suo compagno di nazionale. Anche con la maglia azzurra il bomber viola si è messo in mostra, segnando una doppietta nella gara di ritorno contro la Germania per il ritorno dei quarti di finale di Nations League e caricandosi la squadra sulle spalle per recuperare lo 0-3 dopo i primi 45 minuti. Insomma, in questa stagione Kean ha avuto una crescita esponenziale, dimostrando di essere uno degli attaccanti più forti del campionato e con ancora un grande margine di crescita. Si è subito preso la Fiorentina, diventando un beniamino dei tifosi a suon di gol e dimostrando una continuità di rendimento impressionante. La cifra di Giuseppe Rossi è stata raggiunta, ma, con otto giornate rimanenti, Moise Kean può dare ancora tanto alla Fiorentina.