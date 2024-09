Barcellona, dramma Ter Stegen: rottura totale del tendine rotuleo

Bologna, 23 settembre 2024 – È arrivato l’esito delle analisi per Marc-André Ter Stegen: come riportato dal club attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il giocatore ha riportato la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro e nella giornata di oggi sarà sottoposto all’intervento chirurgico. Che le sensazioni fossero tutt’altro che positive si poteva capire già dalle immagini della partita di ieri contro il Villarreal, quando al 44’ del primo tempo, sul risultato di 2-1 per il Barcellona, il portiere, nel ricadere a terra dopo aver bloccato il pallone in aria, si è immediatamente accasciato e ha chiesto l’intervento dei medici. Il dolore fittissimo, poi, ha costretto il numero 1 dei blaugrana ad abbandonare il campo in lacrime, con le mani a coprire il volto, e nella giornata di oggi è arrivata la doccia fredda: infortunio gravissimo e almeno 8 mesi di stop.

La stagione del portiere tedesco potrebbe essere già giunta al capolinea. Sono stati in tanti ad augurare una pronta guarigione all’estremo difensore blaugrana, a partire dal “rivale” Courtois, che sui social ha inviato un messaggio di incoraggiamento al suo collega: “Mi dispiace sapere dell’infortunio di Marc Ter Stegen, mi ha fatto molto male vederti uscire dal campo. Spero che tu possa riprenderti presto e che potremo rivederti in porta”. L’estremo difensore del Real Madrid conosce benissimo il dolore che sta attraversando il portiere del Barcellona, dato che l’anno scorso è toccato a lui saltare gran parte della stagione a causa dell’infortunio al legamento crociato anteriore. Ma oltre al belga, anche il portiere della Fiorentina De Gea ha voluto far sentire la sua vicinanza al collega del Barcellona, condividendo una storia su Instagram nella quale si legge: "Sei uno dei top, torna presto”. Dopo l’uscita dal campo, al posto di Ter Stegen è entrato Iñaki Peña, ma il club blaugrana adesso ha la coperta corta tra i pali, perciò si sta guardando intorno. La stampa spagnola fa già i nomi dei possibili sostituti, tra i quali spiccano sicuramente l’ex Real Madrid Keylor Navas, svincolato dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, e il tedesco Loris Karius, non più impegnato con il Newcastle. La scelta è ampia, dati i nomi che ci sono sul mercato svincolati, ma il Barcellona deve selezionare con estrema accuratezza il sostituto di Ter Stegen, per assicurarsi un portiere affidabile che possa permettere a Flick di proseguire quanto di buono iniziato in questo primo mese e mezzo di stagione. I blaugrana, infatti, si trovano al primo posto in solitaria in Liga, con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid e 5 sull’Athletic Bilbao che, però, ha giocato una partita in più. Riuscirà il Barcellona a sopperire all’assenza del suo numero 1?