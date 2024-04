Basket, Serie A: Reggio, Pistoia e Tortona ai playoff. Brindisi retrocede

Bologna, 28 aprile 2024 – Si è chiusa con importanti verdetti, sia nella parte più alta che in quella più bassa della classifica, la ventinovesima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket: lo scontro al vertice tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia è andato all’Olimpia che si è imposta sui biancoblù per 83-77. A mettersi in grande evidenza nello scacchiere meneghino sono stati Shabazz Napier con 19 punti e 8 assist e Shavon Shields, che ha chiuso con un bottino personale di 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Proprio il danese e lo statunitense, nel quarto quarto, hanno messo le loro firme sull’allungo dei biancorossi che poi hanno resistito agli ultimi tentativi di rientro di Brescia. Milano, che tra una settimana andrà a Cremona, si giocherà quindi il primato nell’ultimo turno in una sfida a distanza con la Virtus Segafredo Bologna, che parte dal vantaggio degli scontri diretti favorevoli e affronterà in casa Trento, dopo aver piegato quest’oggi la Bertram Derthona Tortona 84-77: a trascinare alla vittoria i bolognesi ci ha pensato un Achille Polonara preziosissimo nei 10’ finali e ben coadiuvato da Toko Shengelia, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti. Per Tortona si è però trattato di un ko indolore dal punto di vista della classifica perché è comunque arrivata la qualificazione ai playoff. Traguardo, quello della post-season, raggiunto anche dalla Unahotels Reggio Emilia e dalla matricola Estra Pistoia: i biancorossi emiliani si sono imposti per 88-74 sulla Generazione Vincente Napoli che ha così abbandonato ogni speranza di entrare tra le otto: lo spartiacque del match è stata la terza frazione, in cui Langston Galloway (16 punti al pari di Darion Atkins) e uno straripante Mouhamed Faye – fresco di dichiarazione al prossimo draft NBA e autore di 24 punti conditi con 10 rimbalzi – hanno siglato i canestri e preso i rimbalzi che hanno permesso a Reggio di prendere quota. La qualificazione ai playoff della neopromossa Pistoia è invece arrivata sul campo della Dolomiti Energia Trentino, dove i toscani si sono imposti con un perentorio 105-80: sospinti dai 21 punti di Charlie Moore e dai 19 di Peyton Willis, i biancorossi hanno dato lo strappo decisivo nella frazione conclusiva, in cui hanno piazzato un tramortente 29-12 di parziale. In coda al gruppo è invece arrivata la retrocessione, dopo 12 anni di militanza consecutiva nel massimo campionato, della Happy Casa Brindisi: ai salentini, aiutati dalle prove maiuscole di Xavier Sneed (22 punti) e Jordan Bahiehe (17 punti), non è bastato il successo per 84-80 sul campo dell’Umana Reyer Venezia. A contendersi la salvezza nell’ultimo turno saranno quindi rimaste la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Nutribullet Treviso: i marchigiani, grazie al contributo di cinque uomini finiti in doppia cifra (top scorer Matteo Tambone con 24 punti) hanno piegato in casa Cremona 91-86, mentre Treviso – con i 23 punti di Olisevicius e i 18 a testa di Harrison e Bowman – ha battuto a domicilio Varese 100-95. Nonostante il ko, però, i lombardi – a cui non sono bastati i 29 punti di Mannion – hanno chiuso aritmeticamente il discorso salvezza. Infine c’è da registrare il 99-74 con cui la Dinamo banco di Sardegna Sassari ha espugnato il campo di casa della Givova Scafati (20 punti per Breein Tyree tra i biancoblù).