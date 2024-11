Basket, la Virtus piega Tortona con il brivido e aggancia Trento in vetta

Bologna, 6 novembre 2024 – La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica il recupero della quarta giornata del campionato di Serie A di basket piegando la Bertram Tortona 85-81 e aggancia la Dolomiti Energia Trentino in vetta alla classifica a punteggio pieno. A guidare il tabellino della compagine bianconera c’è Matt Morgan, autore di 16 punti con percentuali eccelse al tiro (2/2 da due e addirittura 4/5 da tre). Sono invece 14 i punti segnati a testa da capitan Marco Belinelli e Ante Zizic, il quale ha lanciato buoni segnali sotto canestro, dove ha catturato 7 rimbalzi al pari di Tonike Shengelia che ha siglato anche 12 punti. L’ultimo ad alzare bandiera bianca per la Bertram Tortona, che anche sul -12 a una manciata di minuti dalla fine non si è data per vinta e ha imbastito una coraggiosa rimonta arenatasi sul -2, è stato invece Arturs Strautins che ha portato a casa un bottino personale di 17 punti, mentre Tommaso Baldasso si è “fermato” a 15. Doppia cifra anche per Tommy Kuhse (13 punti) che, nonostante il 4/7 da tre, ha chiuso con uno 0/4 da due. Dopo un quarto d’apertura a basse percentuali e passato a rincorrere una Tortona che sulle ali di Kuhse si è spinta fino al +8 (7-15), la Virtus ha cambiato passo e, puntando sulla difesa, nella seconda porzione ha azzerato il gap con un break di 9-0 e si è presa la testa del match e l’ha tenuta fino all’intervallo lungo grazie anche al fatturato offensivo garantito dalla coppia Belinelli-Morgan (44-40). Al rientro dagli spogliatoi, poi, un ulteriore tentativo di allungo dei bianconeri - arrivati fino al +12 - che è stato propiziato ancora dall’eccellente lavoro della difesa, che ha chiuso l’area all’attacco di Tortona, e dai canestri di Shengelia, ben spalleggiato nel pitturato da Zizic. Un cuscinetto di vantaggio che la Virtus sembrava poter amministrare senza particolari patemi, ma sul più bello è arrivata la reazione dei piemontesi che, trascinati da Strautins, dal -11 (82-71) a 4’ dalla fine, sono rientrati fino al -2 suggellato da Gorham che ha poi fallito il tiro dell’aggancio, permettendo alla Segafredo di tirare un sospiro di sollievo e mettere in ghiaccio la vittoria con i liberi finali di Clyburn.

Coppe europee: Venezia travolta in Eurocup dall’Hapoel Gerusalemme, bene Sassari

Serata amara, invece, per l’Umana Reyer Venezia, che ha incassato un pesantissimo 92-66 in casa dell’Hapoel Gerusalemme. A pesare sulla prestazione decisamente sottotono dei lagunari sono state anche le pesanti assenze di Ennis, Simms e Kabengele. Cinque i giocatori in doppia cifra per la formazione israeliana, che ha preso il largo nel secondo quarto con un 23-9 di parziale ed è stata trascinata dai 17 punti di Dovrat, dai 16 di Carrington e dai 14 a testa di Cornelius e dell’ex di serata Morgan. A Venezia non sono invece bastati i 18 di Kyle Wiltjer e i 15 di Jordan Parks. Infine, c’è da registrare il preziosissimo successo in FIBA Europe Cup della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha piegato 86-83 i polacchi dell’Anwil e ha chiuso il gruppo D della FIBA Europe Cup in testa da imbattuta. Sugli scudi, quest’oggi, Giovanni Veronesi con 16 punti e Matteo Tambone con 13.