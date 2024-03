Battuto (1-2) il Branca. Il Terni Fc non molla la presa. Vince e resta a un punto dalla vetta

BRANCA

TERNI FC

BRANCA (3-5-2): Sergiacomi; Matarazzi, Giambi, Lilli (45’ st Bontempi); Sorbelli, (21’ st Patrignani) Biagiotti (35’ st Soumahoro), Benedetti, De Iuliis, Mangiaratti; Marchi, Fastellini. A disp.: Lapazio, Fondacci, Roscini, Masci, L. Marchi, Berettini. All.: Lisarelli.

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Cianchetta, Romeo, Flavioni; Carletti (29’ st Valerio), Dida, Bagnato (29’ st Leonardi); Pacilli, (41’ st Malerba) De Sagastizabal (29’ st Tozzi Borsoi), Pescicani. A disp.: Ambrogi, Gubbiotto, Pucci, Ronconi, Lora Almonte. All.: Borrello.

Arbitro: Rossomando di Salerno (Polidori e Milasi di Perugia).

Marcatori: 9’ pt Romeo (T), 25’ st Bagnato (T), 24’ pt Fastellini (B).

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Biagiotti, Sorbelli, Mangiaratti (B), Romeo, Malerba , Dianda (T). Recupero: pt 1’, st 6’.

Il Terni Fc non molla la presa e resta ad un solo punto dall’Acf Foligno capolista, in attesa dello scontro diretto in programma fra un mese esatto allo Strinati. La formazione di Borrello espugna anche il Santa Barbara fermando la striscia di 4 vittorie di fila del Branca di Lisarelli che resta comunque a più 5 sulla zona playout. Undicesimo risultato utile consecutivo per il Terni Fc che trova il vantaggio dopo 9 minuti su azione d’angolo con Romeo, abile ad anticipare tutti sulla pennellata dalla bandierina di Pacilli. Il Branca non ci sta e Marchi sfiora subito il pari, trovando Cunzi attento. Il portiere ternano invece non può nulla sull’incornata da due passi di Fastellini che sfrutta al meglio l’assist di Marchi, festeggiando nel migliore dei modi i suoi 30 anni. A metà ripresa, ancora su angolo il Terni Fc colpisce: batte Pacilli, a staccare è Romeo e sulla traiettoria si inserisce Bagnato. Palla in rete e gol numero 13 per il centrocampista.