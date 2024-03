Baumgartner e Wirtz da record: l’austriaco segna dopo 6 secondi, il tedesco dopo 7

Due record incredibili a distanza di poche ore, anche se la differenza è solo di un secondo. Ne ha impiegati sei l’austriaco Christoph Baumgartner per entrare nella storia dalla porta principale. In realtà il portiere l’aveva lasciata aperta, perché non si aspettava che il centrocampista del Lipsia potesse tirare così rapidamente. E invece è arrivato in questo modo il gol più veloce di sempre a livello di nazionali, dopo soli sei secondi nell’amichevole di Bratislava dove si sono affrontate la Slovacchia del ct Calzona, allenatore anche del Napoli, e appunto l’Austria.

Baumgartner ha superato due giocatori avversari subito dopo il calcio d’inizio e poi ha tirato n porta da lontano, sorprendendo il portiere della Slovacchia Dubravka. E’ il gol più veloce di sempre a livello di nazionali, il primato precedente era detenuto da Lukas Podolski, che era andato a segno dopo 7 secondi con la Germania contro l'Ecuador nel 2013.

La cosa incredibile è che nell’arco di poche ore, il nuovo record dell’austriaco ha rischiato di essere battuto da un tedesco. Nell’amichevole Francia-Germania, al Groupama di Decines, i tedeschi sono infatti passati in vantaggio grazie ad un gol messo a segno da Florian Wirtz. Per fortuna di Baumgartner, di secondi ne erano passati ben 7, dal fischio d’inizio. Quindi il record è salvo.