"Bayern ferma il Real Madrid: 2-2 all'Allianz Arena, sfida aperta per il ritorno al Bernabeu"

Sembrava l’ormai solito Real, sornione e pronto a colpire senza capitolare mai. Ma ieri sera, in un’Allianz Arena infuocata, è successo qualcosa di diverso, con il Bayern che ha fermato i Blancos sfiorando pure l’impresa in casa nell’andata di semifinale. E’ finita 2-2, e come da migliore tradizione di questa Champions, le big in campo hanno provato a vincere fino all’ultimo istante.

Il Madrid era pure andato in vantaggio, con Vinicius (24’), prontissimo a sfruttare l’illuminante suggerimento in profondità di Kroos. Ma poi, già nel primo tempo, erano stati sempre i bavaresi guidati da Tuchel ad avere il pallino del gioco. Tanto che il pari a inizio ripresa (53’) di Sané – talento purissimo, ma non un asso quanto a continuità – è parso la logica conseguenza di quello che suggeriva il campo. Ed è stato poi Kane (57’) a portare avanti su rigore la squadra di Tuchel, dopo l’atterramento in area di uno scatenato Musiala.

Guai, però, a dare mai per vinte le squadre di Ancelotti. I Galacticos non perdono da 104 giorni. Ancora Vinicius (83’), per niente intimorito dal totem Neuer, ha trasformato il rigore che Rodrygo si era procurato con l’entrata troppo rude di Kim. Pari giusto, nel complesso, che lascia del tutto aperto l’esito della sfida. Mercoledì prossimo il ritorno al Bernabeu. Certo che pochi avrebbero pensato a un Bayern così tosto, dopo una Bundes fallimentare che ha visto il Leverkusen involarsi troppo in fretta.

Stasera, con diretta su Amazon Prime, l’altra andata: Borussia-Psg alle 21. Mbappé vuole dannatamente questa Champions prima di lasciare e passare al Real.