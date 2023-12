Scommesse illegali, l’inchiesta si allarga: indagati quattro giocatori del Benevento 2022-2023

Benevento, 1 dicembre – Si amplia l’indagine sulle scommesse illegali e arriva a calciatori di serie B. La Procura federale della Figc, riferisce l’Ansa, è già in contatto con la Procura della Repubblica di Benevento per un'inchiesta su un caso di puntate che coinvolge un giocatore del Benevento, Christian Pastina, e gli ex giallorossi Gaetano Letizia (Feralpisalò, in prestito dal Benevento), Massimo Coda (Cremonese, in prestito dal Genoa), e Francesco Forte del Cosenza, in prestito dall'Ascoli). Uomini della Guardia di Finanza, secondo i media locali, hanno perquisito ieri l'abitazione di Pastina, ponendo sotto sequestro i dispositivi digitali. L'inchiesta rientra nel filone avviato dalla Procura di Torino sulle scommesse illegali nel calcio e che ha coinvolto finora tra gli altri lo juventino Nicolò Fagioli e l'ex milanista Sandro Tonali. L'ipotesi di reato è la violazione dell'art.4 della legge 401/1989, che impedisce agli sportivi di scommettere sulla disciplina praticata, per fatti accaduti nella scorsa stagione, quando il Benevento giocava in serie B. I fatti al centro dell’indagine riguardano la passata stagione, che ha visto il Benevento retrocedere in serie C.