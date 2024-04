Biancazzurri settimi. Alla Giana può bastare un pari: "Ce la giocheremo fino in fondo»

Battere il Renate a Meda (oggi alle 18.30) per blindare i playoff. La Giana è infatti settima, a +4 dall’undicesimo posto, con due giornate da giocare: potrebbe bastare anche un pari. "Siamo partiti per salvarci, bravi i ragazzi a costruirsi questo obiettivo: abbiamo tutte le carte in regola per giocarcelo fino in fondo", le parole di Chiappella. Il ko con la Triestina (0-1) non ha lasciato il segno: uno stop dopo nove risultati utili consecutivi (cinque vittorie) e sette partite senza subire gol. "Ho poco da rimproverare ai miei.Avremmo meritato anche qualcosa in più del pari, ma resta la continua crescita di questo gruppo, neopromosso e con tanti debuttanti in categoria". Le brutte notizie arrivano invece dall’infermeria: ancora ai box il leader difensivo Ferrante, oltre a Boafo. Dunque percentuali alte per Corno in difesa, con Piazza e Minotti, nel probabile 3-4-2-1 di partenza. Marotta e Pinto al centro, Caferri e Lamesta esterni, in avanti Franzoni, Mbarick e Maguette Fall. Luca Mignani