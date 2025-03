Biancorossi rimaneggiati, finisce 5-0 per i "Magic Stars». Vis sconfitta e fuori dal Viareggio. Mariani e Varriale: "Bravi ragazzi»

"Devo ringraziare ai ragazzi per il torneo che hanno disputato. Considerando che il giorno dopo la gara contro il Magic Stars abbiamo una partita vitale per restare in Primavera 3 (quella contro la Carrarese ndr) facendo riposare tanti ragazzi non abbiamo potuto giocarcela al massimo delle nostre possibilità. Tuttavia sapevamo che il Magic Stars fosse una squadra molto forte". Sono queste le parole del tecnico dell’ under 17 Vincenzo Varriale, che vede concludersi con una pesante sconfitta per 5-0 il primo storico torneo di Viareggio. Orgoglioso soprattutto del percorso seppur insoddisfatto per un passivo troppo severo lo è anche il mister della Primavera Alberto Mariani: "Usciamo da questo torneo a testa alta. Credo che arrivare agli ottavi del Viareggio sia già stato un ottimo risultato. Tuttavia reputo il parziale troppo pesante per ciò che abbiamo dimostrato in campo. Il Magic Stars era fisicamente forte. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol evitabili, uno dagli sviluppi di corner (al 15’ Shafiu) e l’altro su rigore (al 34’ Sesan). I tre gol del secondo tempo (Sesan al cinquantesimo, Adiele al sessantacinquesimo e Mb al ottantunesimo) indubbiamente ci feriscono ma non cancellano un percorso che ha reso la società orgogliosa di noi. Nelle tre precedenti partite l’atteggiamento della squadra è sempre stato quello giusto. Ora testa al campionato".

Lorenzo Mazzanti