Prevendita biglietti per i playout di Serie C: come acquistare per lo stadio Chinetti

È scattata ufficialmente la prevendita dei biglietti per la gara di andata dei playout di serie C, in programma sabato prossimo alle 20 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (provincia di Varese). I tifosi che hanno intenzione di seguire la squadra di Baldini in trasferta hanno tempo fino alle 19 di sabato per acquistare il tagliando per il settore ospiti. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale Vivaticket e presso tutti i punti vendita autorizzati.

In provincia di Ferrara sono quattro i rivenditori autorizzati Vivaticket: L’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 31 a Ferrara), Tabaccheria Estense (via Pomposa 29 a Ferrara), Punto Snai (via Majocchi Plattis snc a Ferrara), Tabaccheria Giornali Malborghetto (via Santa Margherita 297 a Malborghetto di Boara). Il costo del biglietto è di 10 euro (tariffa unica), con spese di prevendita già incluse.

Per quanto riguarda l’accesso per persone diversamente abili, sono disponibili otto posti riservati, situati nel settore dedicato ai tifosi locali. L’accesso a questi posti è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando al numero 02-82958070. In campionato furono 21 i tifosi spallini sugli spalti dello stadio Chinetti, stavolta quanti saranno?