Biglietti per il derby. Via alla prevendita per i tifosi della Vis

Prevendita al via per Rimini-Vis di domenica alle 20,45 allo stadio "Neri" di Rimini. La prevendita è attiva fino a sabato alle 19, sia nel circuito vivaticket, ma anche nel punto vendita ufficiale della Vis, al Caffé Zongo di Zonghetti Francesco in piazzale Caduti del Lavoro 8, alla tabaccheria Binda in via Pertini 1927, da Trony Pesaro in Corso XI Settembre 310

Ai sostenitori della Vis sarà riservata la curva ovest, al costo di 11 euro più i diritti (prezzo unico da quattro anni in su). Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti. I residenti in provincia di Pesaro-Urbino possono acquistare solo la curva ospiti.