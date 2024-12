Monologo Como contro il Lecce: Paz e Cutrone risolvono la sfida salvezza al Sinigaglia

Prova di forza del Como che porta a casa la sfida salvezza contro il Lecce, con due reti di Paz e Cutrone, dopo averne sprecate diverse durante l'incontro. Per i pugliesi c'è la scusante di aver messo in campo una formazione senza alcuni titolari.

Sergi Roberto s'infortuna nel riscaldamento e viene sostituito da Engelhard, in attacco Cutrone al posto di Belotti. Dele Alli in tribuna ad osservare i suoi probabili, prossimi compagni. Il comasco si scatena al 4', cogliendo una traversa con un tiro da fuori. Il mancato gol da la carica ai lariani, subito dopo Fadera dà un gran pallone in area a Paz, che viene stoppato in tackle da Baschirotto. Il "maestro" Giampaolo si sbraccia per mantenere alte la linee, ma il Como con Fadera e Paz punge da tutte parti, ma senza arrivare alla conclusione.

Al 29' Paz riceve palla a centrocampo avanza e tira dal limite, Falcone respinge corto e Cutrone viene agganciato da Baschirotto, mentre tira in rete, è rigore. Cutrone dopo aver sbagliato l'ultimo rigore a Udine, lascia la palla a Paz, che batte incrociato ma non potente, Falcone para fra la disperazione del Sinigaglia. Per farsi perdonare l'argentino, ci riprova da fuori ancora di destro al 37', ma Falcone è un muro e respinge ancora.

Ormai è una sfida fra Paz e Falcone al 45', il fantasista tira una gran punizione nell'angolino: sembra rete ma la mano di Falcone ci arriva ancora. La ripresa inizia con un gran assist di Moreno per Cutrone, che al volo prende l' esterno della rete. Il vantaggio dei lariani finalmente arriva al 4', Da Cunha recupera con caparbietà, una palla a destra, che arriva a Cutrone sul lato opposto, Paz al limite si libera e con colpo da bigliardo, una rasoiata, segna alla sinistra di Falcone. Il Lecce molla gli ormeggi, Cutrone al 9' segna dopo un'accattivante azione, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Il centravanti lariano oggi è proprio sfortunato: prende il palo con un colpo di testa, dopo un cross di Strefezza, ma Piccinini ferma ancora il gioco per fuorigioco. Fabregas toglie Moreno e inserisce Dossena e la difesa torna a 4 per blindare il risultato. Al 30' clamoroso salvataggio sulla linea in rovesciata di Coulibaly, dopo che Falcone era stato scavalcato da un pallonetto di Strefezza. Cutrone dopo aver inseguito il gol tutta la partita, sfonda la rete finalmente:al 34' dopo un grand tiro di Van Der Brent respinto corto. Fabregas poi lo sostituisce subito per il meritato applauso del Sinigaglia. COMO-LECCE 2-0 Marcatori: Paz al 4', Cutrone al 35' st. COMO (3-4-2-1): Reina 6,5; Goldaniga 6,5 , Kempf 7, Moreno 6 (dal 21' st Dossena 6,5); Van der Brempt 6,5, Engelhardt 6 (dal 36' st Kone sv), Da Cunha 7, Fadera 7; Strefezza 6,5 (dal 46' st Braunoder sv), Paz 7 (dal 36' st Verdi sv); Cutrone 7 (dal 36' st Belotti sv). A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Mazzitelli, Barba. All. Fabregas 7. LECCE (4-3-3): Falcone 7; Dorgu 6, Baschirotto 7, Jean 5,5, Gallo 5 (dal 14' st Oudin 5,5 ); Coulibaly 6,5 (dal 39' st Bonifazi sv), Pierret 5 (dal 1' st Kaba 6), Rafia 5,5 ; Pierotti 6,5 (dal 39' st Sansone sv), Krstovic 6 (dal 14' st Rebic 5), Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Helgason, Ramadani, Burnete, McJannet, Daka, Hasa. All. Giampaolo 5. Arbitro: Piccinini di Forlì 6,5.